“Duitsland telt zo’n 30.000 rechts-extremisten” mvdb

04 juni 2020

16u10

Bron: ANP - DPA 1 Rechts-extremisme blijft groeien in Duitsland. Volgens persbureau DPA telt het land nu zo’n 30.000 mensen die rechts-extremistisch zijn, terwijl dat er in 2018 nog zo’n 24.000 waren.

De Duitse regering maakt de precieze cijfers later bekend, maar bevestigt dat rechts-extremisme een steeds groter probleem wordt. “Het aantal rechts-extremisten in Duitsland is het afgelopen jaar toegenomen”, zegt staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Hans-Georg Engelke. Hij benadrukte wel dat de Duitse veiligheidsdiensten scherper naar het probleem kijken dan voorheen en “hun werkwijze voortdurend optimaliseren”.

Eerder noemde Horst Seehofer, bondsminister van Binnenlandse Zaken, rechts-extremisme “momenteel de grootste bedreiging voor onze democratische rechtsstaat”.

