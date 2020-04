Duitse smartwatchgebruikers kunnen met nieuwe app corona-experts helpen JG

07 april 2020

15u50

Bron: Belga 2 Het Duitse federaal agentschap voor ziektebestrijding en preventie heeft dinsdag een nieuwe app gelanceerd, waarvan het hoopt dat die meer inzicht zal geven in de verspreiding van het coronavirus. Het zal daarvoor gebruik maken van de data van smartwatches, zoals het aantal hartslagen in rust, de slaapkwaliteit en de hoeveelheid beweging. Deelname is vrijblijvend, benadrukte het Robert Koch Instituut.

"Deze factoren veranderen in de meeste gevallen significant bij besmetting van het coronavirus", legde het instituut uit. "Typische symptomen zoals koorts zouden zo herkend kunnen worden door de app."

"De app is niet bedoeld om mensen te traceren die in contact kwamen met coronapatiënten. Het doel is om bepaalde aspecten van de infectie beter te begrijpen. Persoonlijke data, zoals namen of adressen, zullen niet toegankelijk zijn."

Het federaal agentschap voor ziektebestrijding en preventie hoopt dat zo'n tien procent van de tien miljoen Duitsers met een smartwatch de app zullen gebruiken.

Vanmorgen was het aantal coronabesmettingen in Duitsland opgelopen tot 99.700. Duitsland is daarmee één van de meest besmette landen ter wereld. Er stierven tot dusver 1.633 mensen aan het virus.