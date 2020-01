"Duitse regering heeft bewijs tegen Huawei" YV

29 januari 2020

14u55

De Duitse regering zou bewijs hebben dat de Chinese technologiegigant Huawei samenwerkt met de Chinese veiligheidsdiensten. Dat schrijft de Duitse krant Handelsblatt op basis van een vertrouwelijk document van de regering.

De Amerikanen zouden het bewijs eind 2019 hebben doorgestuurd. De informatie wordt als 'smoking gun' omschreven en zou duidelijk bewijs zijn maar verdere details zouden er in het document niet staan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou wel concluderen dat de betrouwbaarheid van Chinese bedrijven bij de uitbouw van 5G-netwerken niet zeker is.

Vrees voor spionage

Verschillende landen hebben al positie ingenomen over Huawei. De Amerikanen bannen het Chinese bedrijf uit vrees voor spionage. In Groot-Brittannië mag Huawei in beperkte mate meewerken aan 5G, en op EU-niveau is er evenmin een principieel verbod maar kunnen de lidstaten zelf uitmaken wat ze doen. In Duitsland verzet bondskanselier Angela Merkel zich volgens Handelsblatt tegen al te strikte beperkingen.

In een reactie zegt Huawei Deutschland dat het nooit het netwerk of de gegevens van zijn klanten in gevaar zou brengen. Het artikel van Handelsblatt "herhaalt oude en ongegronde beschuldigingen, zonder concreet bewijs", zegt het bedrijf.