"Duitse politie verijdelt terroristische aanslag door overval op juwelier te voorkomen" aja

20u21

Bron: ANP 0 thinkstock De politie van Bremen heeft zes personen gearresteerd die van plan zouden zijn geweest een juwelier in Osterholz-Scharmbeck te overvallen. Met de buit wilden ze de aankoop van automatische geweren financieren. Volgens Welt am Sonntag zijn enkele verdachten radicale moslims.

Een van de aangehouden mannen komt uit Frankrijk, waar hij volgens de inlichtingendiensten in "jihadistische kringen'' verkeerde. Verder zijn er twee Algerijnen, twee Libanezen en een Duitser opgepakt.



Het Openbaar Ministerie wilde nog niets zeggen over de mogelijk terroristische achtergrond van de verijdelde misdaad. De Fransman blijft voorlopig zeker in hechtenis, net als een andere verdachte.



Welt am Sonntag zegt dat de Duitse autoriteiten een tip hebben gekregen dat Franse islamitische militanten plannen beraamden om in Duitsland zware wapens en machinepistolen te bemachtigen, mogelijk om aanslagen mee te plegen. Het benodigde geld moest komen uit roofovervallen.



Een grootschalig onderzoek, waaraan ook de federale politie en de Franse veiligheidsdienst meewerkten, was al verscheidene weken aan de gang.