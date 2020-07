“Duitse politie stoot op kelderruimte in volkstuintje in Hannover tijdens zoektocht naar sporen van Maddie McCann” KVE

29 juli 2020

13u45

Bron: Bild 4 In de zaak rond de verdwijning van de Britse peuter Madeleine ‘Maddie’ McCann is de Duitse politie ook vandaag op zoek naar sporen van het kleine meisje in een volkstuintje in Seelze nabij Hannover. Bij graafwerken zijn de speurders op een kelderruimte gestoten, meldt Bild.



Dinsdag vonden de rechercheurs de restanten van de fundering van een inmiddels afgebroken tuinhuis. Men kon zien hoe grote stenen werden weggehaald met een bulldozer. De grond wordt vandaag verder uitgegraven met een graafmachine.

Onder de overblijfselen van de fundering hebben de speurders nu een verborgen kelderruimte aangetroffen die mogelijk toebehoorde aan het voormalige tuinhuis, zo claimt Bild. De Duitse politie houdt vooralsnog de lippen stijf op elkaar over de vondst. Het is nog niet duidelijk of de gevonden kelderruimte ook iets met de verdwijning van het Britse meisje te maken heeft. Het gebied is afgesloten met hekken. De opgravingen gaan ondertussen volop door.



De destijds driejarige kleuter was in 2007 met haar ouders op vakantie in het Portugese Praia da Luz, toen ze spoorloos verdween uit het huis waar ze met haar ouders verbleef. De ouders zaten op het tijdstip van de verdwijning wat verderop met Britse vrienden te dineren.

Begin juni kwam de 43-jarige Duitser Christian Brückner in beeld als mogelijke dader van de vermissing. Hij zit in het Duitse Kiel al vast voor een drugsmisdrijf. Volgens de lokale krant Hannoversche Allgemeine heeft de man een tijd in Hannover gewoond. Een woordvoerster van het parket Braunschweig, dat onderzoek naar Brückner voert, zei eerder dat de doorzoeking met dat speurwerk te maken heeft. Waarnaar men precies zoekt, voegde ze er niet aan toe.

Eerder deze maand werd in Portugal ook al naar het lichaam van McCann gezocht, met name in waterputten. De Duitse politie gaat ervan uit dat zij niet meer in leven is en door Brückner is omgebracht.

