Duitse partijen krijgen drie weken tijd om uit de crisis te geraken

Angela Merken was vanmorgen ook aanwezig op de zitting van het Duitse parlement. In Duitsland moet binnen de drie weken duidelijk worden of er een stabiele regering gevormd kan worden die het land uit de politieke crisis kan trekken. Dat zei vanmorgen Peter Altmaier, de rechterhand van bondskanselier Angela Merkel en waarnemend minister van Financiën.

Volgens Altmaier kan Duitsland zich op dit moment geen langdurige impasse veroorloven. Gisterennacht liepen de onderhandelingen voor een Jamaica-coalitie van christendemocraten, liberalen en groenen op de klippen.

De meest waarschijnlijke optie is nu dat er nieuwe verkiezingen komen, maar bondspresident Frank-Walter Steinmeier riep gisteren alle partijen op zich opnieuw te bezinnen en hun verantwoordelijkheid te nemen. "We kunnen de verantwoordelijkheid niet gewoon teruggeven aan de kiezer." Hij voert vandaag gesprekken met de groenen en de liberalen in de hoop hen terug aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Peter Altmaier (rechts), samen met Merkel, de liberale FDP-voorzitter Christian Lindner (links) en Katrin Goering-Eckardt, partijleider van de groenen, tijdens de regeringsonderhandelingen eind oktober.

Stabiele regering

Altmaier sluit zich daar nu bij aan. "In de volgende drie weken moet er duidelijkheid komen over de vraag of er een stabiele regering gevormd kan worden op basis van deze verkiezingsresultaten." Volgens Altmaier hebben de christendemocraten van CDU en CSU als grootste partij een duidelijk mandaat gekregen van de kiezer.

"Wij zullen onze verantwoordelijkheid blijven opnemen om te verzekeren dat dit land een stabiele en betrouwbare regering krijgt. Net zoals de slogan 'Made in Germany' staan wij bekend voor stabiele en betrouwbare regeringen."

SPD

Altmaier deed daarbij ook een speciale oproep naar de sociaaldemocraten van de SPD, de tweede grootste partij van Duitsland. Die wil na vier jaar regeren met Merkel naar de oppositie verhuizen en wijkt voorlopig niet van dat standpunt af. "Maar we moeten hen de kans geven om na te denken", aldus de politicus.

Ook Wolfgang Schäuble, parlementsvoorzitter en absoluut zwaargewicht binnen de CDU, riep de partijen in de Bondsdag vanmorgen op compromissen te sluiten. "Wij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het land, voor Europa en voor de wereld. De taak is moeilijk, maar oplosbaar."

Merkel zelf verklaarde gisterenavond op de Duitse televisie dat ze een voorkeur geeft aan nieuwe verkiezingen in plaats van een minderheidsregering. Ook de meeste Duitsers zijn volgens peilingen voorstander van die optie om uit de crisis te geraken.

