"Duitse oud-inlichtingenchef Maassen moet dan toch opstappen”

05 november 2018

00u50

Bron: Belga 0 In de Duitse media wordt er zondagavond volop gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Hans-Georg Maassen. Dat is het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, die anderhalve maand geleden moest opstappen maar voor wie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe functie werd gecreëerd. Nu circuleert echter een afscheidsrede van Maassen, waarin hij kritiek uit op de SPD.

Het vertrek van Maassen als inlichtingenchef zette de Duitse regering in september zwaar onder druk. Als hoofd van de dienst Binnenlandse Veiligheid was hij in opspraak gekomen nadat hij de klopjacht van extreem-rechts op allochtonen in de stad Chemnitz had geminimaliseerd.

Na dagenlang geruzie tussen de regeringspartijen CDU, CSU en SPD kwamen ze overeen dat Maassen "speciaal adviseur" zou worden op Binnenlandse Zaken. Een poging van de CSU om hem tot staatssecretaris te benoemen, waardoor hij meer zou gaan verdienen, stuitte op een njet van de SPD.

Maar de vraag is nu of hij kan aanblijven als speciaal adviseur. Volgens het Duitse persagentschap dpa alvast niet, al blijft onduidelijk of de 55-jarige Maassen ontslagen wordt of op voorlopig pensioen wordt gesteld.

Afscheidsspeech

Aanleiding is een afscheidsspeech van 18 oktober in Warschau waarin Maassen kritiek uit op de SPD. De voormalige Duitse inlichtingenchef beklaagt er zich over dat zijn uitlatingen over Chemnitz voor de links-radicale vleugel van de sociaal-democraten een welkome aanleiding waren om een breuk binnen de Duitse coalitie te provoceren. De toespraak circuleert sinds 24 oktober op het intranet van de dienst Binnenlandse Veiligheid.

De Duitse regeringspartijen gaven gisterenavond nog geen commentaar op de nieuwe ontwikkelingen. Volgens een woordvoerder van CSU-voorzitter Seehofer worden de uitspraken van Maassen eerst onderzocht vooraleer Seehofer zich zal uitlaten over de consequenties. De Groenen vragen een speciale hoorzitting in het parlement en krijgen hiervoor de steun van de FDP.