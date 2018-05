"Duitse luchtmacht beschikt over 128 Eurofighters, maar slechts viertal is inzetbaar" mvdb

02 mei 2018

08u15

Bron: ANP 1 De Duitse luchtmacht kampt met grote problemen bij de vloot Eurofighters. Volgens Duitse media is van de 128 hoogwaardige technische toestellen slechts een handjevol inzetbaar.

Der Spiegel houdt het zelfs op slechts vier toestellen die volledig inzetbaar zijn voor bijvoorbeeld NAVO-missies. Het probleem is volgens het blad een mankement in de koeling van een sensor in de vleugel die vitaal is voor een systeem waarbij vijandelijke toestellen kunnen worden getraceerd. Het probleem is al een half jaar geleden ontdekt en kennelijk nog niet opgelost.

Door het mankement kan de Bundeswehr feitelijk niet aan zijn NAVO-verplichtingen voldoen. Het land heeft namelijk 82 toestellen voor crisisgevallen aangemeld. Het Brits-Duitse consortium rond de Eurofighter is mee in de running voor de vervanging van de Belgische F-16-vloot.

