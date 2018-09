"Duitse dienst was gewaarschuwd voor aanslagpleger Amsterdam Centraal" Redactie

04 september 2018

15u37

Bron: AD.nl 0 De Duitse geheime dienst had waarschuwende signalen doorgekregen over Jawed S., de 19-jarige Afghaan die vrijdag twee Amerikaanse toeristen neerstak in het station Amsterdam Centraal. In februari merkte een medewerker van een jeugdinrichting veranderingen op in zijn gedrag. Ook liet hij zijn baard groeien.

Die informatie was aan de autoriteiten doorgegeven, meldt het Duitse radiostation SWR. De verdachte van de aanslag was als asielzoeker ondergebracht in jeugdinrichtingen in Gau-Algesheim en Oberdiebach. Ook woonde hij een jaar in Piesport, een dorpje aan de Moezel. Zijn asielaanvraag zou nog in behandeling zijn.

De Nederlandse politie heeft hulp gekregen van de opsporingsautoriteiten van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, meldt de radio-omroep. Het gerecht in Duitsland stelt geen aanwijzingen te hebben dat Jawed S. als een bedreiging kon worden aangemerkt.

Op de korrel

Politie-agenten in het station Amsterdam Centraal hadden de Afghaan vlak voor zijn daad al opgemerkt. Zogenoemde 'spotters', speciale agenten van de politie op het station, zagen hem en vonden al dat hij apart gedrag vertoonde.

"Hij liep doelloos rond. Keek niet gewoon zoals mensen die hun weg zoeken", vertelde de Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg gisteren bij het actualiteitenprogramma Pauw.

De negentienjarige Jawed S. was drie kwartier op het Centraal Station voordat hij twee Amerikanen neerstak. Agenten schoten hem vlak daarna neer. S. had twee messen bij zich, aldus Aalbersberg. "Dat waren echt grote messen."

S. wilde meer slachtoffers

Volgens hem was S. op weg om meer slachtoffers te maken. De agenten wilden hem net aanspraken, toen hij begon te steken. Aalbersberg is trots op deze agenten. "Ze hebben veel mensen gered."

De man was boos op alle Nederlanders vanwege de voortdurende belediging van Allah, de islam en de profeet Mohammed in Nederland, zei hij tijdens verhoren in het ziekenhuis. De Afghaan noemde ook PVV-leider Geert Wilders regelmatig.