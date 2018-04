"Duitse cilinders met chloor en Britse rookbommen in Oost-Ghouta", zegt Moskou TT

19 april 2018

19u14

Bron: Belga 0 In de voormalige rebellenenclave Oost-Ghouta in Syrië hebben Syrische regeringstroepen cilinders met chloor uit Duitsland en rookbommen gevonden die werden gemaakt in - raar maar waar - het Britse Salisbury. Dat heeft de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd, geciteerd door het staatspersbureau Tass.

Oost-Ghouta werd heroverd door het Syrische regime en was begin april het toneel van een vermoedelijke chemische aanval. Salisbury is dan weer de stad waar begin maart de voormalige Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter vergiftigd werden. Londen beschuldigt Moskou ervan achter die aanval te zitten, terwijl Rusland zijn onschuld uitschreeuwt en spreekt over een "provocatie".

Rusland stelt de voorbije dagen steeds vaker dat de Syrische rebellen de vermoedelijke gifgasaanval van 7 april in Douma "in scène" hebben gezet. Het Westen beschuldigt het regime van de Syrische president Bashar al-Assad van de aanval en als vergelding bombardeerden de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië zaterdag installaties van dat regime. De diplomatieke spanningen bereikten een kookpunt.