"Duikmasker paste niet bij laatste voetballertje, maar hij moest uit grot. Dood of levend" Buitenlandredactie/Kees Graafland

28 juli 2018

13u05

Bron: AD.nl 0 Bij het redden van de laatste twee Thaise voetballertjes uit het ondergelopen grottenstelsel ging het dan toch bijna fout. De duiker die een van hen begeleidde, verloor zijn grip op de lijn die het stel door de nauwe ondergelopen gangen leidde. En bij het laatste jongetje dat gered moest worden, paste het duikmasker niet. 'Maar er was geen tijd meer. Hij moest mee, dood of levend'.

Dat zeggen twee bij de spectaculaire reddingsoperatie betrokken duikers tegen het Australische ABC 20/20, dat een special wijdde aan de actie waaraan ook Australische hulpverleners deelnamen.

20/20 on Twitter The last-minute decision diver made when rescuing last boy from Thai cave: "We knew this was the last option." British diver Jason Mallinson tells @MattGutmanABC he had to use a different diving mask after the first one didn't fit the team member. #ABC2020 https://t.co/XZjmrq1Yo2 https://t.co/DKMGNpneHJ

Terwijl de rest van de wereld de reddingsactie om de twaalf jongens en hun coach uit de grot te krijgen ademloos volgt, stokt de adem ook in de keel van de Britse duiker Jason Mallinson. Diep in het grottenstelsel probeert hij het duikmasker op te zetten dat is klaargelegd voor het laatste jongetje dat gered moet worden. Maar het past niet.

Het 13-jarige kereltje heeft van de Australische arts Richard al een kalmerend middel toegediend gekregen. Hij is rustig, slaperig in de armen van de Brit. Maar Mallinson voelt de druk om te vertrekken. "We pakten het gezichtsbedekkende duikmasker en trokken dat echt wel strak om zijn hoofd. Zijn neus werd platgedrukt, maar er bleef een groot gat onder zijn kin. We kregen het masker gewoon niet goed aangesloten", zegt Mallinson tegen het ABC 20/20.

Dood of levend

Snel contact krijgen met de rest van het team was niet mogelijk, een nieuw masker halen ook niet. Dus werd een ander masker gegrepen. "We wisten dat we geen tijd meer hadden. Dit was onze laatste optie. Een enkele reis naar de uitgang. Hij moest naar buiten, ja, dood of levend."



Het andere duikmasker was niet ideaal maar leek te passen. Hopelijk bleef het op zijn plek mocht het jongetje in het nauwe gangenstelsel van de grot met zijn hoofd of masker een rots raken. "Ik was zo nerveus."

Mallinson nam de jongen tijdens het duiken onder zich. Hij hield zijn hoofd voorovergebogen over het hoofd van de jongen heen. "Zo raakte ik de wanden voordat hij dat deed." Dat gebeurde tientallen keren. Maar hij moest door. Snelheid was van het grootste belang. Harris had de duikers verteld: "Wat er ook gebeurt, haal ze er zo snel mogelijk uit. Onderkoeling gaat hier een groot probleem worden voor de jongens."

Veiligheidslijn

Harris, Mallinson en de jongen zien geen hand voor ogen. Toch komen ze in kamer vier van het grottenstelsel de Brit Chris Jewell tegen. Hij was met het een-na-laatste jongetje vooruit gegaan, van kamer negen in het grottenstelsel naar kamer drie waar andere reddingswerkers de duikers opwachten.



Met afwisselend zijn linker- en rechterhand hield hij de jongen onder zich vast. De andere hand gebruikte hij voor het vasthouden van de aangebrachte veiligheidslijn die de duikers door het troebele water richting uitgang leidde.



"Maar bij het overpakken van de jongen in een andere hand ging het fout. Even was mijn hand van de lijn, daarna was ik die lijn kwijt." Jewell maakte zwaaibewegingen in het water, maar vond het touw niet terug. Wel een elektriciteitskabel. "Ik hoopte dat die mij ook richting uitgang zou leiden, maar dat gebeurde niet. Ik moest omhoog. Minutenlang wist ik niet waar ik was."

Kamer vier

De Brit kijkt om zich heen, legt de jongen die hij bij zich heeft op een rots, trekt zijn uitrusting uit en verkent de ruimte waarin hij zich bevindt. Jewell was op weg van kamer vier naar kamer drie, maar toen hij de kabel volgde, was dat in de verkeerde richting. Hij bevindt zich weer in kamer vier van het grottenstelsel.

Gelukkig komen Mallinson en Harris achter hem aan. De arts neemt het kind van Jewell over en het vijftal weet veilig de volgende kamer te bereiken. Daar wordt geapplaudisseerd door de rest van het reddingsteam. Ze hebben het gehaald. De jongens worden op brancards gelegd en richting de uitgang van het grottenstelsel gebracht.

