"Duidelijke parallellen tussen zaak-Assange en Catalaanse separatisten"

28 maart 2018

Bron: Belga 0 Er bestaan "erg duidelijke parallellen" tussen de dossiers van klokkenluider Julian Assange en dat van de Catalaanse separatisten in ballingschap. "Het zijn twee zaken van mensen in de marge die een dissidentie uitoefenen tegen een almachtige Staat". Dat zegt advocaat Christophe Marchand, die zowel de stichter van Wikileads vertegenwoordigt als oud-ministers van de regering van Carles Puigdemont.

"In de beide gevallen is er een zeer sterke repressie van de Staat, die zich tegen hen wil wreken", zei Marchand gisteravond in de marge van de film 'Hacking Justice' die zijn Belgische première beleefde op het Milleniumfestival.

De documentaire van Clara López Rubio gaat over Julian Assange, die hij vertegenwoordigt net als de gewezen Catalaanse ministers Meritxell Serret en Antoni Comin, die naar België zijn gevlucht na de geaborteerde onafhankelijkheidsverklaring van 27 oktober. De advocaat neemt ook deel aan de collectieve verdediging van Carles Puigdemont.

Tegen de staat

"Het zijn mensen in de marge die een dissidentie uitoefenen tegen een almachtige Staat", aldus Marchand. "Of het nu gaat om de Verenigde Staten, voor een zaak van verspreiding van informatie in het geval van Julian Assange, of om Spanje en haar repressieve woede wat betreft de Catalaanse regering in ballingschap."

Naast taboes rond het onthullen van defensiegeheimen door Wikileaks of de eenheid van Spanje die in het geding wordt gebracht door de Catalaanse beweging, hebben de erg sterke reacties van staten in deze dossiers ook tot doel anderen af te raden een voorbeeld te nemen aan individuen als Julian Assange en Carles Puigdemont.

Assange zit nog steeds 'opgesloten' in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen waar hij in 2012 naar vluchtte uit vrees te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. "Zijn enig perspectief is dat het Verenigd Koninkrijk hem een doorlaatvergunning toekent, zodat hij een vliegtuig naar Ecuador kan nemen en een punt zet achter deze detentie. Dat is ook wat de Verenigde Naties hebben gevraagd in een erg duidelijke beslissing maar die niet is toegepast, een misprijzen van het internationaal recht."