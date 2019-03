“Duidelijke gelijkenissen” tussen crashes van twee Boeings 737 Max kv

18 maart 2019

Bron: Reuters 0 Er bestaan sterke overeenkomsten tussen de crashes van de Boeings 737 MAX van Ethiopian Airlines, die 8 dagen geleden neerstortte, en van Lion Air in oktober. Dat blijkt uit de data van de zwarte dozen van beide toestellen, deelt de Franse onderzoeksraad voor luchtvaartveiligheid BEA vandaag mee.

“Tijdens het verificatieproces van de gegevens van de FDR (‘flight data recorder’), merkte het onderzoeksteam duidelijke gelijkenissen op tussen vlucht 302 van Ethiopian Airlines en vlucht 610 van Lion Air. Dit zal verder bestudeerd worden tijdens het onderzoek”, zegt BEA in een verklaring.

Een bron vertelde aan persagentschap Reuters dat de “invalshoek” van de vliegtuigvleugel “erg gelijk” was bij beide dodelijke vliegtuigongevallen. De invalshoek is een essentiële vluchtparameter die klein genoeg moet blijven om het vliegtuig in de lucht te houden en “overtrek” of “stall” te vermijden. Als de invalshoek te groot wordt, kan de luchtstroom het profiel van de vleugel niet meer volgen. De vleugel verliest dan grotendeels zijn liftkracht, waardoor het vliegtuig snel zal zakken of vallen indien de piloot niet snel ingrijpt.

Een computergestuurde reactie op een schijnbaar foutieve lezing van de invalshoek staat momenteel centraal in het onderzoek naar de Lion Air-ramp.