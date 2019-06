“Drugskartels willen West-Europa aan de crystal meth krijgen” Koen Voskuil HAA

04 juni 2019

13u33

De politie stuit op steeds meer crystal methlabs in Nederland. Mexicaanse drugskartels proberen de levensgevaarlijke drug in West-Europa aan de man te brengen, waarschuwen politiebronnen.

Na een inval op een drugsboot in Moerdijk, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, hield de politie vorige maand drie Mexicanen aan. In februari werden ook al twee Mexicanen opgepakt in een crystal methlab in Wateringen, in de provincie Zuid-Holland. Eén van die twee komt uit de Mexicaanse regio Sinaloa, waar een berucht drugskartel actief is. In de Wateringse loods lag voor een slordige 80 miljoen euro aan de drugs.

Methamfetamine of crystal meth is een verwoestende en verslavende drug die tot nu toe nauwelijks gebruikt wordt bij onze noorderburen. Het middel wordt op extreme seksfeesten in de gay scene genuttigd, maar daarbuiten vrijwel niet. Wel daalt de prijs, zegt de Nederlandse drugsonderzoeker Ton Nabben. “Een gram kost 150 euro en het laatste jaar nog maar 80 tot 100 euro. Dat duidt op een grotere beschikbaarheid. We zien het ook in Amsterdam: het aantal dealers dat de drugs aanbiedt, stijgt.”

Methzombies

Volgens politiebronnen zijn Mexicaanse drugskartels bewust bezig de markt uit te breiden. “Ze zijn bezig de Europese markt op te gaan met hun crystal meth.” Voorzitter Jan Struijs van politievakbond NPB spreekt van een zorgwekkende situatie. “Ze hebben zich eerst op Oost-Europa gericht. Daar zie je de crystal methzombies rondlopen. Nu proberen ze het in het westen.”

Afgelopen zondag ontmantelde de politie een crystal methlab in Den Haag. Daar werd 25 kilo van de drugs gevonden. Tot nu toe is daar geen link met Mexicanen gebleken.

De politie kijkt vreemd op van de plotselinge aanwezigheid van Mexicanen in crystal methlabs, zegt politiewoordvoerder Robbert Salome. “We vragen ons nog af wat hun rol hier is. Het gebruik en de handel van crystal meth in Nederland is immers marginaal.”

Bekijk hieronder beelden van de drugsboot die vorige maand in Moerdijk werd aangetroffen: