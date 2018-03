"Dronken passagiers vormen steeds groter probleem op het vliegtuig" kg

29 maart 2018

15u07

Bron: Belga 0 Agressieve passagiers vormen een steeds groter probleem voor de luchtvaartmaatschappijen, meldt sectorvereniging IATA. De vereniging wil daarom een van de belangrijkste oorzaken aanpakken: alcohol.

Uit de meest recente bevraging van IATA, de sectorvereniging waar ook Brussel Airlines lid van is, blijkt dat er in een derde van de gevallen met agressieve passagiers alcohol of drugs in het spel waren.

De sector werkt daarom aan een bewustmakingscampagne om te waarschuwen voor overmatig drinken voor het opstijgen, aldus IATA-woordvoerder Chris Goater. Wanneer de campagne, die ook gericht zal zijn op luchthavenwinkels, gelanceerd zal worden, is nog niet duidelijk.

Minder wangedrag, meer agressie

Het aantal passagiers dat zich misdroeg, is wel gedaald, zo blijkt uit de bevraging van IATA. In 2016 waren er nog zo'n 10.000 gevallen: een daling van 10 procent. Daarentegen was er een duidelijke toename van bijzonder agressieve passagiers die in hun zetel in bedwang gehouden moesten worden, nadat alle andere pogingen om hen te kalmeren faalden. Dat aantal steeg van 113 reizigers in 2015, tot 169 in 2016. Het echte aantal incidenten met agressieve passagiers kan hoger liggen, aangezien slechts 190 van de wereldwijd ruim 800 luchtvaartmaatschappijen statistieken doorgeven, aldus IATA.

Behalve door alcohol en drugs worden incidenten met agressieve reizigers ook vaak veroorzaakt door het rookverbod, de gordelplicht of andere regelgeving. Ruzies tussen reizigers zijn de derde belangrijkste reden voor wangedrag.