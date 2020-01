“Drink als een Mexicaanse drugsbaron”: dochter El Chapo lanceert biertje vernoemd naar haar vader IB

17 januari 2020

03u26

Bron: Reuters 0 Alejandrina Guzman, dochter van de Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzzman lanceert een biermerk met de naam van haar beroemde vader, die momenteel een levenslange gevangenisstraf uitzit in de Verenigde Staten.

Het biertje, simpelweg ‘El Chapo’ geheten, maakt deel uit van Guzmans merk ‘El Chapo 701’, dat ook al een kledinglijn op de markt bracht en vernoemd is naar de positie die het Amerikaanse tijdschrift Forbes haar vader in 2009 toekende als 701ste rijkste man ter wereld. Het blad schatte dat Guzman destijds zo’n 1 miljard dollar waard was.

Ambachtelijk bier

“Het is een ambachtelijk gebrouwen bier met vier procent alcohol. Dit prototype is een lager en gemaakt van mout, rijst en honing en het is dus erg goed”, vertelt verkoopster Adriana Ituarte. “Het idee is dat het verkocht zal worden bij bars en cafés die ambachtelijk gebrouwen bier verkopen.”



Een flesje van 335 milliliter zal 70,10 pesos kosten, omgerekend zo’n 3,35 euro.



El Chapo werd wereldberoemd na zijn ontsnappingen uit onder meer een van Mexico’s best beveiligde gevangenissen. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit in de Verenigde Staten voor moord, drugssmokkel en witwassen.