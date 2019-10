“Dringende repatriëring nodig van Belgische kinderen in Syrië naar aanleiding van Turks offensief” kv

09 oktober 2019

22u43

Bron: Belga 3 Child Focus en de Vlaamse en Franstalige kinderrechtencommissaris vragen vanavond in een open brief aan de federale overheid om zo snel mogelijk de Belgische kinderen uit Syrië te repatriëren. In het noordoosten van Syrië is momenteel een Turks offensief aan de gang.

"Wij, Child Focus, de kinderrechtencommissaris en le Délégué général aux droits de l'enfant, dringen er bij u op aan de noodtoestand voor deze regio te erkennen en alle geïdentificeerde en gelokaliseerde Belgische kinderen, zo snel mogelijk te repatriëren. Zonder uitzondering", luidt het in de brief.

Volgens de organisaties beloofde België meer dan twee jaar geleden al om alle kinderen jonger dan tien naar België terug te halen, maar zijn er op dit moment nog maar zes weeskinderen teruggebracht. In de brief stellen de organisaties dat "de danteske omstandigheden in de Koerdisch-gerunde kampen, vooral het Al-Hol kamp, de voorbije jaren het leven aan te veel Belgische kinderen hebben gekost".



"Wij dringen er bij u op aan om alleen te handelen of in overleg met de betrokken Europese landen, zoals Frankrijk en Nederland en ervoor te zorgen dat de betrokken kinderen zo snel mogelijk en onder de best mogelijke veiligheidsvoorwaarden gerepatrieerd worden."