“Dringend dialoog nodig in Nicaragua”

27 januari 2019

Bron: Belga

Er is nood aan een "dringende dialoog" tussen het regime en de oppositie in Nicaragua in een poging om de crisis in het land te beëindigen. Dat heeft een delegatie Europarlementsleden geconcludeerd na een vierdaags bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land.