“Drie massaschietpartijen voorkomen in VS” Kees Graafland

19 augustus 2019

09u49

Bron: AD.nl 6 Amerikaanse autoriteiten hebben verklaard het afgelopen weekend drie mogelijke massaschietpartijen te hebben voorkomen. In drie verschillende staten werden mannen gearresteerd die met een schietpartij dreigden of van wie bekend was dat ze er serieus over nadachten.

De arrestaties volgen op een periode van een reeks grootschalige schietpartijen. De politie werd in alle drie de gevallen getipt door het publiek. Dat melden verschillende Amerikaanse media vandaag.



In de staat Connecticut werd de 22-jarige Brandon Wagshol gearresteerd. Volgens de FBI en de politie van Norwalk probeerde hij op illegale wijze buiten die staat magazijnen te verkrijgen die ruimte hebben voor grote aantallen kogels. Toen agenten onderzoek deden naar Wagshol kwamen ze erachter dat hij probeerde zijn eigen geweer te bouwen en dat hij op Facebook had laten doorschemeren een massaschietpartij te willen plegen.



Bij het doorzoeken van zijn woning werden verschillende geweren gevonden - waaronder één met een laserrichtkijker - munitie, gevechtskleding en een kogelwerende helm. Enkele van de wapens stonden wel op naam van Wagshols vader, maar zijn zoon kon erbij. De blanke jongeman moet op 6 september voorkomen. Zijn borgsom bedraagt 250.000 dollar.

Sms-jes naar ex-vriendin

De 25-jarige Tristan Scott Wix werd vrijdag gearresteerd in Daytona Beach in Florida. Dat gebeurde nadat zijn ex-vriendin de politie had gealarmeerd. De jongeman had haar een aantal verontrustende tekstberichten gestuurd. Daarin dreigde hij met het plegen van een massaschietpartij, aldus de autoriteiten. “Honderd doden zou een mooi aantal zijn’’, luidde een zin in een van die berichten. Wix zou ook al een locatie voor de schietpartij in gedachten hebben gehad.

In een ander tekstbericht schreef hij: “Een school is een makkelijk doelwit.. ik denk dat ik het vuur vanaf ongeveer vijf kilometer open op een grote menigte.. ik wil het wereldrecord ‘moord van een grote afstand’ breken’’. Wix wilde “doodgaan” en “plezier hebben tijdens zijn daad”, aldus de politie. Hij zit zonder borgsom vast.

Schietpartij in Joods buurthuis

De 20-jarige James Patrick Reardon werd zaterdag gearresteerd voor het dreigen met een schietpartij in een Joods buurthuis in Youngstown, Ohio. Politiechef Vincent D’Egido zegt tegen CNN dat op Reardons Instagramaccount een video is gedeeld van een schietende man. In de post was het buurthuis getagd. Het is onduidelijk of Reardon de man is die in de video schietend is te zien.

Andere berichten op het Instagramaccount bevatten antisemitische en extreem-rechtse inhoud en beelden van schietende personen - mogelijk Reardon. Bij een huiszoeking troffen agenten meerdere wapens en munitie aan. De jongeman wordt maandag voorgeleid.

Jongemannen

Zo'n drie weken geleden vonden in Amerika in slechts een paar dagen tijd meerdere massaschietpartijen plaats. Op het Gilroy Garlic Festival in Californië vielen eind juli drie doden en raakten meer dan tien mensen gewond. De 19-jarige Santino William Legan prees op Instagram vlak voor zijn daad een omstreden boek uit 1890 aan, ‘Macht is recht, of het overleven van de sterkste’. Dat werk valt onder meer gelijkheidsbeginselen, grondrechten, vrouwenrechten, het christendom en de democratie aan. Het boek stelt dat het ‘Angelsaksische ras’ superieur is en brengt antisemitische standpunten naar voren. Het is geschreven onder het pseudoniem Ragnar Redbeard en was enige tijd verboden in de VS.



Niet veel later doodde de 21-jarige Patrick Crusius - gedreven door extreem-rechts gedachtegoed - in El Paso twintig mensen en verwondde er 26.



In Dayton schoot de 24-jarige Connor Betts, slechts dertien uur na het drama in El Paso, negen mensen dood. Tientallen raakten er gewond. Betts zou onder invloed zijn geweest. De autoriteiten tastten na de aanslag nog in het duister over het motief van de jongeman. Oud-klasgenoten denken niet dat de blanke Connor een ‘hate-crime’ pleegde.



Na de reeks schietpartijen stond het publiek in Amerika onder hoogspanning. Zo brak op het beroemde Times Square in New York grote paniek uit na een knallende uitlaat van een motor. Duizenden mensen renden er voor hun leven nadat ze dachten getuige te zijn van een aanslag of schietpartij. Ook ontstond er een grote nationale discussie in Amerika, dit keer niet alleen over wapenbezit, maar ook over het extreem-rechtse gedachtegoed dat in opmars is.

