“Drie doden bij confrontaties in Darfur” IB

12 augustus 2019

01u30

Bron: Belga 0 Drie mensen zijn omgekomen bij confrontaties tussen landbouwers en veehouders in Darfur, een regio in Sudan die al jaren geteisterd wordt door oorlog. Dat meldt een comité van dokters dat nauwe banden heeft met de protestbeweging die zorgde voor de val van president Omar al-Bashir in april van dit jaar.

Naast de drie doden, raakte nog een andere persoon gewond, klinkt het in een mededeling.

Conflicten over de toegang tot gronden waren een van de oorzaken van de oorlog, die in 2003 uitbrak, maar het is eerder uitzonderlijk dat er nu nog doden vallen bij die confrontaties.

Het incident vond een dag voor het Offerfeest plaats. Het is het eerste keer in 30 jaar dat het feest gevierd wordt zonder president Omar al-Bashir aan het hoofd van het land. Hij werd op 11 april door het leger afgezet na massale volksprotesten.