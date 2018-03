“Dreiging is groot”: VS stellen 400 raketten op vlak bij Russische grens en dat blijft niet onbeantwoord KVDS

06 maart 2018

12u17

Bron: TASS 1 De Verenigde Staten hebben vlakbij de grens 400 raketten opgesteld die gericht zijn op Rusland en daar komt meteen een antwoord op. Dat meldt het Russische persbureau TASS op basis van een bron binnen militaire en diplomatische kringen.

Hoewel de Amerikaanse overheid ontkende dat haar rakettenschild op Rusland gericht is, zou dat volgens de bron wel degelijk het geval zijn. In Californië en Alaska zou het om meer dan 40 GBI-raketten gaan die inkomende projectielen kunnen onderscheppen op lange afstand. Er staan ook onder meer 180 Standaard 3-antirakettoestellen klaar op Amerikaanse oorlogsschepen in de Atlantische en Stille Oceaan en op bases in Spanje, Roemenië en Japan. Volgens de bron zou geen enkele van de door Amerika ‘schurkenstaten’ genoemde landen binnen de tien jaar echter over het type raketten beschikken waarvoor het wapenschild opgetrokken wordt.

Doema

Rusland besliste daarop om een soortgelijke operatie op te starten volgens het hoofd van het defensiecomité in de Russische Doema, Vladimir Shamanov. “De situatie is onder controle. We hebben de nodige tegenmaatregelen genomen. En die zullen zonder verwijlen uitgevoerd worden. De dreiging is groot. Rekening houdend met de korte tijd die de VS nodig heeft om Rusland te bereiken, kunnen we niet anders dan snel reageren. Er is een verschil als het rakettenschild duizenden kilometers ver staat of honderden kilometers.”

De spanningen tussen de mogendheden liepen vorige week op toen de Russische president Vladimir Poetin tijdens zijn jaarlijkse State of the Union aankondigde dat Rusland over een nieuwe nucleaire raket beschikt met een “eindeloos bereik”, die door niemand te stoppen is.

