"Dreigende humanitaire crisis" in Egyptische Sinaï

23 april 2018

08u04

Bron: Belga 4 Human Rights Watch (HRW) waarschuwt voor een 'dreigende humanitaire crisis' in het noorden van het Egyptische schiereiland Sinaï, waar het leger een grootschalige militaire operatie uitvoert tegen Islamitische Staat.

Door de operatie 'Sinaï 2018', die op 9 februari startte, hebben tot 420.000 inwoners van vier steden in het noordoosten dringend humanitaire hulp nodig, zegt HRW in een mededeling.

De Amerikaanse ngo stelt dat de operatie gepaard gaat met een duidelijke vermindering van het aanbod van voedsel, medicijnen, kookgas en andere essentiële commerciële goederen. Voor die bewering baseert HRW zich op getuigenissen van lokale journalisten en bewoners, op persartikelen en amateurfoto's. In het gebied gelden ook beperkingen op de verkoop of het gebruik van benzine en telecommunicatiediensten, en in sommige gebieden zelfs van water en elektriciteit.

"Een antiterreuroperatie die het verkeer van essentiële goederen voor honderdduizenden burgers in gevaar brengt, is illegaal en kan het geweld niet intomen", besluit Sarah Leah Whitson, HRW-directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.