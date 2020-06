“Drastische ommekeer nodig” voor nieuwe Europese klimaatdoelen IB

22 juni 2020

02u17

Bron: Belga 0 De mogelijke aanscherping van de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 zullen volgens een studie in opdracht van de European Climate Foundation een drastische ommekeer op het vlak van energie en mobiliteit vergen.

Zo moeten op tien jaar tijd 60 tot 88 procent van de nieuwe wagens zonder schadelijke uitstoot rondrijden, om de Europese uitstoot met broeikasgassen met 55 procent te drukken. Voor een daling met 65 procent is sprake van 93 procent groene wagens. En ook op andere domeinen zouden inspanningen nodig zijn.

Tot nu toe mikte de Europese Unie voor 2030 op een daling van de broeikasgassen met 40 procent in vergelijking met 1990. Nog dit jaar zou die doelstelling worden aangescherpt. De Commissie stelt een daling met 50 tot 55 procent voorop, terwijl in het Europees parlement een daling tot 65 procent op tafel ligt, om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Haalbaarheidssstudie

De studie die vandaag gepubliceerd wordt, test systematisch de haalbaarheid van de doelstellingen van 55 en 65 procent. De conclusie is dat beide haalbaar zijn. Bij het doel van 55 procent zijn er twee varianten: een die mikt op een snelle inzet van nieuwe technologie en een die mikt op een aanzienlijke gedragswijziging van de bevolking. Bij een doelstelling van 65 procent moeten beide worden gecombineerd.

In beide gevallen kondigen zich echter grote veranderingen aan. Zo moet het winnen van stroom uit steenkool van 470 terawattuur (een eenheid van arbeid of elektrische energie, gelijk aan 1.000.000.000.000 wattuur, red.) bij een doelstelling van 55 procent dalen naar maximaal 50 terawattuur. In de piste van 65 procent is dat nog amper 25 terawattuur. Elk jaar moet 2,3 tot 3,5 procent van de woningen worden gerenoveerd zodat aansluitend om en bij de 80 procent minder energie nodig is. Daarnaast moet de vleesconsumptie tussen de 11 en 30 procent dalen.

De Europese Commissie werkt aan een eigen analyse, die in september rond moet zijn. Daarna komt er een voorstel voor een nieuwe klimaatdoelstellingen, waarover de lidstaten en het parlement het eens moeten raken.