'Dove': nieuwe Chinese spionagetechniek met duifachtige drones

25 juni 2018

13u30

Bron: RT 0 China heeft nieuwe hi-tech bewakingsdrones gelanceerd die zó realistisch zijn dat zelfs echte vogels ze niet herkennen. Meer zelfs, ze beschouwen de kleine vliegende robots als soortgenoten. De technologie kan naar verluidt zelfs geavanceerde radarsystemen voor de gek houden. De vogels werden al getest door het Chinese leger.

Een zwerm mooie vogels die door de lucht zweeft, kan wel eens een drone verbergen die elke beweging filmt, dat meldde de South China Morning Post op zondag. Het programma, met de codenaam 'Dove', vindt zijn oorsprong in China en werd daar al door meer dan 30 militaire en overheidsinstanties gebruikt in minstens vijf provincies.

2000 testvluchten

De vogelachtige drones, die niet veel meer wegen dan hun echte prototypen, zijn uitgerust met een high-definition camera en een GPS-antenne. De drones kunnen zelfs klapperen met hun vleugels om de bewegingen van echte vogels perfect na te bootsen. De nagemaakte duiven kunnen wel nog niet langer dan 30 minuten vliegen en dat met snelheden tot 40 km/u.

De vogelachtige drones zijn ontwikkeld door een team wetenschappers van de Northwestern Polytechnical University in Xian, die naar verluidt meer dan 2000 testvluchten hebben uitgevoerd. Een van de wetenschappers vertelde dat het programma nog niet op grote schaal gebruikt wordt, maar een enorm potentieel heeft. "Wij geloven dat de technologie een groot potentieel heeft voor grootschalig gebruik in de toekomst... Het heeft enkele unieke voordelen om te voldoen aan de vraag naar drones in de militaire en civiele sector", zei ze.

China takes spying to new heights with flock of robotic doves... https://t.co/aBz8NoOPyh DRUDGE REPORT(@ DRUDGE_REPORT) link

SmartBird

Het realistische uiterlijk van de drones kan ze zelfs onzichtbaar maken voor de meest gevoelige radarsystemen, aldus professor Li Yachao, een militair radaronderzoeker bij het National Defence Technology Laboratory of Radar Signal Processing in Xian.

China is niet het eerste land dat vogelachtige drones ontwikkelt. In 2011 ontwikkelde de Duitse Festo Corporation de SmartBird - een drone die leek op een zilvermeeuw. SmartBird is niet gecommercialiseerd, maar er is een andere, vrij realistisch, Frans ontworpen vogel beschikbaar voor verkoop. In tegenstelling tot de Chinese duiven, zijn er geen aanwijzingen dat deze drones door het leger gebruikt zullen worden.