"Douma nu volledig in handen van Syrisch leger"

KVE

12 april 2018

08u11

Bron: Belga

0

Het Syrische regeringsleger heeft de stad Douma in Oost-Ghouta volledig in handen. Dat zegt een Russische legerfunctionaris volgens persbureau TASS, dat meldt dat de Russische militaire politie wordt ingezet om de orde in de plaats te bewaren.