‘Door honden verscheurde’ Franse vrouw zou zijn doodgebeten door eigen illegale terriër

Caspar Naber

07 maart 2020

12u25

Bron: AD.nl 0 De 29-jarige vrouw die eind vorig jaar in een bosgebied in Noord-Frankrijk stierf door bloedingen als gevolg van hondenbeten, lijkt het slachtoffer te zijn geworden van haar eigen hond. Het gaat om een Amerikaanse Staffordshire Terriër die ze bij een illegale fokker in Nederland kocht. De viervoeter zou haar al eerder hebben gebeten, melden Franse media.

De zes maanden zwangere Elisa Pilarski (29) kwam midden november om het leven tijdens het uitlaten van haar vijf honden in het Forêt de Retz, een bosgebied vlakbij Compiègne ten noordoosten van Parijs. De partner van het slachtoffer vond zijn vriendin levenloos in het bos. Ze had hem drie kwartier eerder gealarmeerd met de boodschap dat er gevaarlijke honden in haar buurt waren. Partner Christophe Ellul zag bij aankomst naar eigen zeggen een stuk of dertig jachthonden en een ruiter voorbijkomen. Daarna vond hij het zwaar toegetakelde lichaam van zijn vriendin met ernaast hun tweejarige Amerikaanse Staffordshire Terriër Curtis.

Autopsie wees uit dat Pilarski overleed als gevolg van beten van één of meerdere honden. Die veroorzaakten een reeks bloedingen aan armen, benen en hoofd. Een aantal beten dateerde van voor haar dood en een aantal van erna, verklaarde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amiens tegenover regionale media. De politie nam daarop DNA-stalen af bij 62 honden die op de bewuste zaterdag deelnamen aan de drijfjacht in het bos én bij de vijf honden van Pilarski en haar vriend.

De resultaten van dat tijdrovende DNA-onderzoek worden uiterlijk voor de zomer verwacht maar volgens Franse media is Curtis zelf de hoofdverdachte. Hij werd na de gruweldood van zijn baasje overgebracht naar een kennel, waar hij vijf dagen later een vrijwilliger beet. Volgens Pilarski's vriend het gevolg van stress, maar Franse media betwijfelen dat. Een getuige die anoniem wil blijven, verklaarde tegenover de Franse nieuwszender BFMTV dat Elisa vier maanden voor het dodelijke drama al was gebeten door een van de honden van het koppel. De getuige zag naar eigen zeggen een foto van de vier centimeter grote wond met hechtingen (zie onder dit artikel).



Pilarski's vriend verklaarde tegenover rechercheurs dat de wond was veroorzaakt door een beet van een van hun katten. Een arts verklaarde tegenover de regionale krant Oise Hebdo, die hem confronteerde met een foto van de zogenaamde kattenbeet, dat het onwaarschijnlijk is dat de verwondingen werden veroorzaakt door een kat. Volgens een andere bron vertrouwde Pilarski haar moeder toe dat het Curtis was die haar had gebeten.



De Franse commerciële televisiezender TF1 meent te weten waarom Pilarski's vriend spreekt van een kattenbeet: Curtis verblijft illegaal in Frankrijk. De Amerikaanse Staffordshire Terriër is afkomstig van een illegale Nederlandse fokker, is niet gechipt, heeft geen papieren en staat nergens ingeschreven, meldde de zender eind februari op basis van eigen onderzoek.



