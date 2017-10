"Dood hen!": rechtsextremist schiet op betogers, schutter en twee broers opgepakt 01u00

Bron: Belga, The Washington Post 0 Reuters De blanke supremacist en schutter Tyler Tenbrink De speech van de blanke racist of 'white supremacist' Richard Spencer aan de Universiteit van Florida in Gainesville leidde donderdag tot spanningen tussen extreemrechtse sympathisanten en antiracistische manifestanten. Drie rechtsextremisten werden opgepakt nadat een van hen op betogers had geschoten. Ze worden beschuldigd van poging tot doodslag.

Spencer, de leider van een extreemrechtse beweging die leden van de Ku Klux Klan verenigt, neonazi's en white supremacists, hield donderdag een toespraak aan de Universiteit van Florida in Gainesville, in het noorden van de staat, nadat de universiteit meermaals zijn aanvraag een speech te houden had geweigerd. Spencer accepteerde dat niet en beriep zich op het eerste amendement dat het recht op vrije meningsuiting garandeert. De universiteit gaf uiteindelijk groen licht.



Dat de speech zou doorgaan liet de gemoederen zo hoog oplopen dat de gouverneur van Florida Rick Scott enkele dagen op voorhand al de noodtoestand uitriep en dat bleek niet zonder reden.



AFP Tyler Tenbrink (midden) en William Fears (rechts) voor hun arrestatie in Gainesville, Florida.

AFP Colton Fears voor zijn arrestatie in Gainesville, Florida.

Een uur nadat de toespraak werd geannuleerd, vanwege de vele manifestanten in de zaal, hielden drie aanhangers van Spencer halt met hun voertuig voor een groep van antiracistische manifestanten die voor een bushalte stonden, zegt de lokale politie in een persbericht. De extreemrechtse sympathisanten begonnen de antiracistische actievoerders te bedreigen, terwijl ze nazigroeten uitbrachten en Hitler-slogans scandeerden.



Een van hen, Tyler Tenbrink (28), haalde een vuurwapen boven en schoot op de actievoerders, terwijl zijn vrienden, de broers William en Colton Fears (respectievelijk 30 en 28 jaar) "Dood hen!", "Schiet hen neer!" en "Ik ga jullie vermoorden" riepen. De kogel raakte een naburige woning. Tenbrink werd opgepakt samen met de broer opgepakt. De drie worden beschuldigd van poging tot doodslag.

Photo News Tyler Tenbrink (28)

Photo News Colton Fears (28)

Photo News William Fears (30)