"Dood aan de VS": Iraanse politici verbranden Amerikaanse vlag in parlement Sven Van Malderen

09 mei 2018

12u06

Bron: CNN 0 Iran reageert woedend op de beslissing van Donald Trump om uit het nucleaire akkoord te stappen. Enkele politici staken in het parlement een papier met daarop de Amerikaanse vlag in brand, ook een symbolische kopie van de overeenkomst moest eraan geloven. Intussen riepen ze 'dood aan Amerika'. "Trump heeft de mentale capaciteit niet om problemen aan te pakken", liet parlementsvoorzitter Ali Larijani verstaan.

De Europese leiders staan nog steeds achter het akkoord. "We proberen allemaal de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. Deze beslissing zet al die inspanningen op de helling", klinkt het. Rusland reageert diep ontgoocheld, de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire vindt dat de Verenigde Staten zich niet mogen profileren als "de economische politieman van de hele wereld".

Intussen staan de aartsvijanden van Iran -met name Saoedi-Arabië en Israël- te juichen op de banken. In Iran wordt de Amerikaanse vlag wel vaker in brand gestoken, maar het is de eerste keer dat dat in het parlement zelf gebeurt.

Vrees voor wereldvrede

De Amerikaanse president heeft er nooit een geheim van gemaakt geen voorstander te zijn van de deal met Iran - één van de belangrijkste verwezenlijkingen van zijn voorganger Barack Obama. Het akkoord zou niet streng genoeg onderhandeld zijn en het land onvoldoende verhinderen toch kernwapens te ontwikkelen.

Nochtans staat in het akkoord -erg kort samengevat- dat Iran zijn nucleaire programma zeker tot 2025 zou bevriezen. In ruil hieven de VS, EU, het VK, Rusland en China hun economische sancties tegen het land op. Trump maakt daar nu eigenhandig een eind aan. Experts vrezen daarmee voor de wereldvrede. Nu de Iran-deal in de prullenmand ligt, kan het land vrij snel weer kernwapens aanmaken. Saoedi-Arabië gaf al aan in dat geval hetzelfde te zullen doen.

Obama: "Grote fout"

Obama haalde via zijn Facebookpagina zwaar uit naar zijn opvolger. Hij noemt de beslissing een "grote fout" en "een verkeerd signaal". "Er zijn weinig punten belangrijker dan de veiligheid van de Verenigde Staten. De beslissing kan zorgen voor een nog meer verwoestende oorlog in het Midden-Oosten", klinkt het.

Iran wil vasthouden aan het akkoord, deelde de Iraanse president Hassan Rouhani gisteravond mee in een televisietoespraak. "In plaats van een akkoord met zes staten (de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China; nvdr) hebben we er nu een met vijf", aldus Rouhani. "We zullen niet toelaten dat Trump deze psychologische oorlog wint."

Michel: "Waarom geen uitbreiding van akkoord?"

Premier Charles Michel denkt er zelfs aan om het akkoord uit te breiden, meer bepaald met een economisch luik. "Meer welvaart en meer groei zijn vaak een factor voor meer stabiliteit", klinkt het.

Volgende week komen de Europese leiders in de Bulgaarse hoofdstad Sofia samen voor een top met de landen van de westelijke Balkan. "Daar krijgt de EU de kans om de strategie ten aanzien van het nucleair akkoord te bepalen", aldus Michel. "Hoe dan ook moet de dialoog met Iran opengehouden worden om naar een verdere de-escalatie te gaan." Ook de nucleaire inspecties in Iran moeten volgens de premier behouden worden. "Wij zijn niet de advocaat van Iran, maar van vrede en welvaart."