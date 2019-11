“Dood aan Amerika”: Iran viert veertigste verjaardag van gijzeling VS-ambassade dvdh ttr aw

04 november 2019

18u58

Bron: ad.nl, anp 2 Duizenden mensen hebben vandaag bij de oude Amerikaanse ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran gevierd dat daar veertig jaar geleden een gijzelingsactie was tijdens de Iraanse Revolutie. Vorig jaar bereikte de relatie tussen beide landen een dieptepunt toen president Trump de VS terugtrok uit de nucleaire deal met Iran.

Op beelden van de Iraanse staatstelevisie is te zien hoe de straten rond het voormalige ambassadegebouw vol staan met mensen. “Dood aan Amerika”, scandeerde de menigte. In zeker duizend plaatsen door heel het land is de 'verjaardag' van de gijzeling gevierd, meldden Iraanse staatsmedia.

Een groep Iraanse studenten nam in de ambassade op 4 november 1979 uit steun aan de revolutie diplomaten en burgers in gijzeling. 52 Amerikanen zaten 444 dagen vast. Sindsdien staan Iran en de VS op gespannen voet met elkaar. Een Iraanse generaal vergeleek in een toespraak de VS met een “giftige schorpioen”, die eropuit is Iran te beschadigen.

Sancties

De Iraanse leider groot-ayatollah Ali Khamenei hernieuwde gisteren een verbod op diplomatieke gesprekken met Amerika. “Zij die geloven dat onderhandelingen met de vijand onze problemen zullen oplossen, zitten er 100 procent naast”, zei Khamenei.

Vandaag hebben de VS ook sancties ingesteld tegen negen personen die banden hebben met de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Daaronder zijn diens stafchef, een van zijn zonen en het hoofd van de rechterlijke macht van Iran, zei het Amerikaanse ministerie van Financiën vandaag. De VS hebben ook de generale staf van de strijdkrachten van Iran gesanctioneerd, zei de afdeling in de verklaring.

“Vandaag richt het ministerie van Financiën zich op de niet-gekozen ambtenaren die de Iraanse leider, ayatollah Khamenei, omringen en zijn destabiliserende beleid uitvoeren”, zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin in een verklaring. “Deze personen zijn gelinkt aan een breed scala van kwaadaardig gedrag van het regime, waaronder een bomaanslag op de Amerikaanse marinekazerne in Beiroet in 1983, marteling, buitengerechtelijke moorden en onderdrukking van burgers”, voegde Mnuchin toe.

Los daarvan kondigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe beloning aan tot 20 miljoen dollar, voor informatie die leidt naar de locatie en de terugkeer van Robert Levinson, een voormalige FBI-agent die het laatst in Iran was gezien.

De sancties zijn bedoeld om meer beperkingen op te leggen aan vertrouwelingen van Khamenei. Ze blokkeren eigendommen of belangen van die mensen.

Eerder stelden de VS economische sancties in tegen Iran. Onder meer de olie- bouw- en bankensector zijn door die maatregelen getroffen. Washington wil met de sancties het regime in Teheran dwingen plaats te nemen aan de onderhandelingstafel, zeggen analisten. Vorig jaar bereikte de relatie tussen beide landen een dieptepunt toen president Donald Trump de VS terugtrok uit de nucleaire deal met Iran.

Doden bij demonstratie tegen Iran

In de Iraakse stad Karbala zijn zeker drie mensen omgekomen toen de veiligheidsdiensten het vuur openden op een groep demonstranten die het Iraanse consulaat wilden binnendringen. Een Iraakse mensenrechtenorganisatie meldt dat verder tientallen mensen gewond raakten.



De groep scandeerde gisterenavond leuzen voor het gebouw en wilde op een gegeven moment naar binnen. Volgens de veiligheidsdiensten probeerden de demonstranten brand te stichten. Een van de betogers, die anoniem wil blijven, zegt dat ze de Iraanse vlag van het consulaat wilden vervangen voor de Iraakse vlag.



Ze zien Iran als de drijvende kracht achter het corrupte politieke systeem in Irak, waar al ruim een maand tegen wordt betoogd. Karbala is voor sjiitische moslims een heilige stad. In deze streek verloor Hussein ibn Ali, kleinzoon van de grondlegger van de islamitische godsdienst Mohammed, het leven in de veldslag die de scheuring inluidde van de islamitische gemeenschap in sjiieten en soennieten.