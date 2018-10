“Donald Trump moedigt geweld tegen journalisten aan” jv

19 oktober 2018

20u16

Bron: afp 0 Donald Trump moedigt geweld tegen de media aan, zo heeft de vereniging van de correspondenten van het Witte Huis gezegd, nadat de Amerikaanse president de loftrompet had gestoken over een parlementariër die een journalist ruw aangepakt had.

"Alle Amerikanen zouden de lof moeten verwerpen die de president uitsprak over geweld tegen een journalist die zijn beroep uitoefende dat door de grondwet beschermd wordt", verklaarde Olivier Knox, die aan het hoofd van de correspondentenvereniging staat. "Dat staat gelijk met het ophemelen van een misdrijf."

Greg Gianforte, die de staat Montana vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden in Washington, had in 2017 een aanvaring met een reporter van de Britse krant The Guardian, Ben Jacobs, en had hem tegen de grond geworpen. Gianforte werd tot zes maanden cel met uitstel en 40 uur gemeenschapsdienst veroordeeld.

Trump noemde hem gisteren een "ongelooflijke leider van Montana". "Vecht nooit met hem", aldus de president in een verwijzing naar het incident met de journalist. "Any guy that can do a body slam... he's my guy", zei hij. Een 'body slam' is in het worstelen een beweging waarbij de tegenstander opgetild en tegen de grond gegooid wordt.