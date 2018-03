“Donald Trump Jr had relatie met zangeres terwijl vrouw Vanessa zwanger was van hun vierde kind” KVDS

20 maart 2018

00u08

Bron: Daily Mail, Perez Hilton, Page Six 0 De zoon van de Amerikaanse president Donald Trump wordt net als zijn vader in verlegenheid gebracht door een overspelige relatie. Die zou hij volgens de Amerikaanse showbizzsite Perez Hilton hebben gehad tijdens de opnames van The Celebrity Apprentice in 2011, waar Donald Trump Jr (40) consultant was. Op dat moment was zijn vrouw Vanessa (40) zwanger van hun vierde kind.

De zangeres in kwestie was Aubrey O’Day, een voormalig lid van meidengroep Danity Kane. Zij deed mee aan het bekende programma en zou alleen op de avances van Trump zijn ingegaan omdat die haar vertelde dat hij en Vanessa aan het scheiden waren, zo hoorde Perez Hilton van verscheidene bronnen. “Hij zat echt achter haar aan en vertelde haar dat hij van haar hield en dat hij samen wilde zijn met haar”, aldus de website.

Zoon

Op dat moment was Vanessa zwanger van hun vierde kind, zoon Tristan. De affaire zou ertoe geleid hebben dat Donald Trump Jr en Vanessa in 2012 bijna uit elkaar gingen, zo verklaren verscheidene bronnen. Het was zijn vader die hem volgens het Amerikaanse entertainmentmagazine Page Six tot de orde riep en hem beval om een punt te zetten achter de relatie met O’Day. (lees hieronder verder)

smokey grey's with my fresh new micro bladed brows by the one and only @eyebrowdoctor 👈🏼 (There is nothing on my brows in this pic) Thank You Piret, you are so wonderful, beautiful, and talented 😘😘😘 12.4K vind-ik-leuks, 72 reacties - Aubrey O'Day (@aubreyoday) op Instagram: 'smokey grey's with my fresh new micro bladed brows by the one and only @eyebrowdoctor 👈🏼 (There is...'

De 34-jarige zangeres gaf na de presidentsverkiezingen aan dat ze “schadelijke informatie” had over de familie Trump. Ze tweette ook dat ze “beschaamd was” om een Amerikaan te zijn. Toen een volger haar erop wees dat ze wel in de tv-show van Trump had opgetreden, antwoordde ze: “Nee, het verhaal dat ik niet heb verteld is nu miljoenen waard. Dit doet mij geen pijn. Dit doet Amerika pijn.” Een tweet die ze daarna weer verwijderde. Concreet bewijs van een affaire tussen O’Day en iemand uit de Trumpclan kwam er echter nooit.

Verliefd

Volgens een van de bronnen van Page Six zou O’Day echt verliefd geweest zijn op Trump Jr. Ze zou achteraf ook nooit geld gekregen hebben om haar mond te houden. De entourage van de Trumps heeft nog niet gereageerd op het verhaal.

Vorige week donderdag vroeg Vanessa Trump plots de scheiding aan van haar echtgenoot Don Jr. Ze zou gekozen hebben voor een procedure zonder juridische strijd over de verdeling van hun bezittingen en het hoederecht over hun kinderen, wat erop kan wijzen dat het koppel al afspraken heeft gemaakt. Hun huwelijk duurde 13 jaar en ze kregen 5 kinderen. Die zijn nu tussen 3 en 10 jaar oud.