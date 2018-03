"Dokter, mijn neus is te groot": Mensen willen vaker neuscorrectie voor perfecte selfie TTR

Bron: CNN 0 Selfies zijn niet meer weg te denken uit onze huidige digitale cultuur. Die trend op sociale media heeft ook een opvallende keerzijde. Steeds meer mensen trekken naar de plastische chirurg voor een chirurgische ingreep om er naar eigen zeggen "beter uit te zien op sociale media". Ze zijn onzeker over hun uiterlijk. En vooral over hun neus. Dat blijkt uit onderzoekscijfers van the American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgeons.

Plastische chirurgen krijgen sinds de opmars van de selfie steeds meer mensen over de vloer die een neuscorrectie willen "omdat hun neus zo groot lijkt op selfies". Sociale media zorgen bij een heleboel gebruikers voor behoorlijk wat onzekerheid. Uit een onderzoek van de American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgeons blijkt dat in het voorbije jaar 55% een chirurgische ingreep onderging om er beter uit te zien op selfies. Dat is een stijging van 13% sinds 2016. In de Verenigde Staten werden in 2017 17,5 miljoen cosmetische ingrepen uitgevoerd, waaronder 218.924 neuscorrecties. Plastische chirurgen maken zich zorgen over die stijging.

Een studie onder leiding van Dr. Boris Paskhover, gezichtschirurg aan the Rutgers New Jersey Medical Shool, toont aan dat een selfie absoluut geen accurate foto is van onszelf. Wie een selfie neemt op 30 centimeter afstand van het gezicht, heeft hoe dan ook een grotere neus. Bij mannen zou de neus wel 30% groter lijken, bij vrouwen is dat 29%. "Hoewel we onszelf dagelijks in de spiegel zien, hechten we meer waarde aan hoe we eruitzien op een selfie", klinkt het.

Volgens Dr. Paskhover weten we steeds minder goed hoe we er in werkelijkheid uitzien. We kunnen met andere woorden niet langer objectief zijn over ons uiterlijk. Dé grote boosdoener? De selfie. "Mensen worden onzeker door selfies en willen een neuscorrectie", vertelt Dr. Boris Paskhover. "Mijn angst is dat mensen niet meer beseffen hoe ze er écht uitzien. Het enige waarop ze zich nog baseren is een selfie."

"We kunnen niet langer ontkennen dat sociale media een enorme invloed hebben op plastische chirurgie", vertelt ook Dr. Jeffrey Janis, hoofd plastische chirurgie aan the Ohio State University Wexner Medical Center. "Bovendien denk ik dat het taboe op plastische chirurgie kleiner wordt, waardoor mensen sneller een ingreep zullen overwegen."