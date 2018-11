“Dodelijkste bosbranden in geschiedenis van Californië”: al 44 doden en honderden vermisten IB

13 november 2018

04u09

Bron: Belga, Twitter 12 De zware bosbranden in Californië hebben inmiddels al aan 44 mensen het leven gekost. Volgens sheriff Kory Honea van Butte county gaat het om de dodelijkste bosbranden in de geschiedenis van de staat sinds de registraties zijn begonnen.

Volgens sheriff Kory Honea van Butte county zijn er 13 nieuwe lichamen gevonden in de omgeving van het noordelijke stadje Paradise, dat door het vuur vrijwel compleet verwoest is. Daarmee komt de dodentol in het vooral door pensionado's bewoonde stadje op 42 te liggen.

In de buurt van de zuidelijke kustplaats Malibu, waar veel Amerikaanse beroemdheden wonen, werden nog twee lichamen gevonden, wat het totale dodentol op 44 brengt. Tientallen inwoners zijn nog vermist.

In Californië zijn verdeeld over verschillende plaatsen meer dan 250.000 inwoners geëvacueerd. In totaal verzwolg het vuur al meer dan 7.100 huizen en andere gebouwen. De brand is inmiddels de meest dodelijke in de geschiedenis van de staat. Al zeker 228 mensen zijn opgegeven als vermist. De schade kan oplopen tot 16 miljard dollar, al meer dan 280 vierkante kilometer land ging in de vlammen op.

De meest verwoestende brand is het zogeheten Camp Fire in het noorden van de staat. Camp Fire heeft het stadje Paradise vrijwel volledig van de kaart geveegd. In en om Paradise zijn al 42 doden geteld. Woolsey Fire in de buurt van Los Angeles kostte twee mensen al het leven; zij verbrandden in hun auto.

Over de oorzaak voor de Camp Fire bestaat nog onduidelijkheid. Volgens de krant Sacramento Bee zou er een elektriciteitspanne geweest zijn op de plaats waar het vuur ontstond.

Aanwakkerende wind

De autoriteiten waarschuwen voor nog meer brandgevaar, want er wordt verwacht dat de beruchte hete ‘Santa Ana’-wind vanuit het binnenland het vuur de komende 72 uur weer verder aanwakkert.

De branden worden bestreden door meer dan achtduizend brandweerlieden, maar die hebben het vuur nog niet onder controle. De gouverneur van Texas, Gregg Abbott, heeft inmiddels aangekondigd tweehonderd brandweerlieden naar Californië te sturen om het vuur mee te helpen bestrijden.

De autoriteiten houden er rekening mee dat er nog minstens drie weken zal moeten worden geblust.

“Toenemende droogte en steeds hogere temperaturen”

Vandaag waarschuwden de autoriteiten ook dat branden zich nu sneller verspreiden dan in het verleden. “Tien of twintig jaar geleden kon je bij een natuurbrand in je huis blijven. Maar nu moet je absoluut luisteren naar een bevel tot evacuatie”, verklaarde de baas van de brandweer van Ventura, Mark Lawrenson.

De gouverneur van Californië, Jerry Brown, schetste een nog somberder beeld. “Dit is niet het nieuwe normaal; dit is het nieuwe abnormaal. En dat gaat zich in de toekomst nog meer laten zien, zeker de volgende tien à twintig jaar.” Hij wees op de toenemende droogte en de alsmaar warmere temperaturen in Californië. “Al die zaken zullen erger worden.”

De verwijten van president Trump dat Californië zijn bosbeheer verkeerd aanpakt, wees Brown af. In een tweet haalde de president afgelopen weekend uit naar de bosbeheerders in Californië en dreigde hij ermee hun federale subsidies in te trekken.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Spookstad”

Vooral Paradise, een gemeenschap op zo’n 240 kilometer ten noorden van San Francisco, waar veel ouderen op pensioen leefden, werd zwaar getroffen en transformeerde op korte tijd in een spookstad. De circa 27.000 inwoners van het stadje werden opgeroepen de stad te verlaten. Door ongelukken raakten uitvalswegen geblokkeerd. Veel mensen lieten hun voertuigen achter en vervolgden hun tocht lopend, zo meldden de autoriteiten.

Burgemeester Jody Jones van Paradise schat dat slechts tien tot twintig procent van de stad overblijft. Tientallen huizen, een ziekenhuis, een tankstation en meerdere restaurants werden door het vuur vernield. In de regio is de noodtoestand afgekondigd.

Grootschalige evacuaties, dakloze beroemdheden

Op verschillende plekken in de staat zijn meer dan 250.000 inwoners geëvacueerd. Dat gebeurde ook in Malibu, waar heel wat Amerikaanse beroemdheden wonen. Ook zij moesten hun huizen verlaten. Het huis van zanger Robin Thicke is tot de grond toe afgebrand. Thicke, zijn zwangere vriendin April Love Geary en hun kinderen wisten nog net te ontsnappen aan de vuurzee.

lees verder onder de foto:

In de loop van de nacht werd bekend dat ook Julia Roberts en haar gezin hun huis hebben moeten verlaten.

Acteur Gerard Butler toont de resten van zijn huis in Malibu, tekst loopt onder de tweet door:

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU Gerard Butler(@ GerardButler) link

Hartverscheurende opsporingsberichten

Op sociale media doen hartverscheurende berichten de ronde over mensen die hun ouders, grootouders of huisdieren niet meer kunnen vinden en hopen dat anderen hen kunnen helpen. Ook wordt opgeroepen om gevluchte wilde dieren in nood zo goed mogelijk op te vangen, onder andere door emmers water in tuinen achter te laten en eventueel in tuinen schuilende wilde dieren ongemoeid te laten.

lees verder onder de tweets:

There is a woman who didn’t have time to find her cat. Please share this..... I believe this is her cat! #CampFire pic.twitter.com/qnDWgC3Kyb Jul~E(@ JulE4422) link

UPDATE: STILL MISSING: We are still searching for my grandfather Julian Binstock & his dog Jack both evacuated from Feather Canyon Retirement Nov 8 to avoid #campfire We’ve been in contact with FC mgmt, Sheriffs dept, neighbors + strangers in the area & evac centers with no luck pic.twitter.com/TMNqSwFuXD Olivia Lamb(@ OliviaLambo_) link

Hi everyone, we are heading back out today to look for grandma and strawberry.We still do not know where she is and if anyone knows of shelters please list below, we've checked most of the major red Cross shelters but she isn't registered with the red Cross yet #campfire #missing pic.twitter.com/08srGP2i4r annika carlson(@ annikac15130240) link

#campfire found adult male orange lab cross... super friendly but scared. Has orange collar. At Gridley Fairgrounds. Unknown origin from burn area pic.twitter.com/swIggvPoLW Jack Niem(@ 8745jack) link

This man has been found if anyone knows him #CampFire pic.twitter.com/cIJ84UPrfu Tina(@ Tina98136441) link

This is my childhood cat monster he lived with my mother in Magalia near Imperial and Rosewood please if you see him message me right away he is a service animal my mother was at work and was not able to get back into town and barely made it out of paradise #CampFire pic.twitter.com/F9djwGI8Rt dababy(@ dababy00377681) link