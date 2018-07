"Dodelijke bosbranden zijn een goddelijke straf voor atheïsme van Tsipras" mvdb

26 juli 2018

09u39

Bron: kathimerini.com 0 De hevige bosbranden die sinds maandag al minstens aan 81 mensen het leven hebben gekost in Griekenland zijn te wijten aan het feit dat premier Alexis Tsipras een atheïst is. Dat claimt de aan de Grieks-Orthodoxe kerk verbonden bisschop Ambrosios van het stadje Kalavryta in de Peloponnesos. "Een straf van God", schreef hij dinsdag op zijn blog.

Tsipras (43) is naast regeringsleider ook voorzitter van de extreemlinkse partij Syriza. "De atheïsten van Syriza zijn de oorzaak van deze grootschalige ramp! Hun atheïsme wekt de toorn Gods op!", aldus bisschop Ambrosios. Verschillende andere orthodoxe geestelijken veroordeelden de uitlatingen meteen via sociale media.



Het Grieks-Orthodoxe aartsbisdom in Athene verspreidde nog dezelfde dag een communiqué waarin wordt benadrukt dat "het louter om persoonlijke opvattingen van Ambrosios gaat."



De bisschop deed ook in het verleden erg controversiële uitspraken. Toen Griekse homokoppels in 2015 een geregistreerd partnerschap konden aangaan, reageerde Ambrosios furieus. Hij schilderde holebi's af als "krankzinnige en gevaarlijke creaturen die mentaal ziek zijn" en riep op hen te bespugen.