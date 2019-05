“DNA-spoor op resten bompakket Lyon is van opgepakte hoofdverdachte” Caspar Naber

29 mei 2019

16u37

In het onderzoek naar de bomaanslag in Lyon van vorige week vrijdag lijkt het net zich steeds verder te sluiten rond hoofdverdachte Mohamed Hichem M. (24). Zo matcht zijn DNA-profiel volgens Franse media met het spoor dat werd gevonden op resten van het bompakket.

Daarnaast zijn volgens het Franse persbureau AFP bij een huiszoeking in M.'s ouderlijke woning in Oullins, een buitenwijk aan de zuidwestkant van Lyon, ‘bestanddelen gevonden die waarschijnlijk zijn gebruikt bij de samenstelling van de springstof TATP’. Een kleine hoeveelheid van die springstof (ook wel tri-aceton-tri-peroxide, acetonperoxide of peroxyaceton genoemd) werd gevonden op de plaats waar vrijdag bij de bomaanslag dertien gewonden vielen.



Verder bleek uit de internetgeschiedenis op de computer en andere digitale apparaten van M. volgens nieuwszender BFMTV dat hij googelde op ‘jihad’, ‘het maken van doe-het-zelfbommen’ en het ‘op afstand tot ontploffing brengen’ daarvan.

Fundamentalistisch

Mohamed Hichem M., die elke betrokkenheid bij de bomaanslag ontkent, werd maandagochtend opgepakt in de binnenstad van Lyon, de tweedegrootste stad van Frankrijk. Hij werkt niet erg mee aan het onderzoek, verklaarden bronnen dichtbij het onderzoek tegenover BFMTV.



De uit Algerije afkomstige twintiger heeft volgens hen een fundamentalistische manier van denken, maar is geen aanhanger van een terroristische organisatie. Dat zou ook verklaren waarom het DNA-profiel van M. tot zijn arrestatie niet voorkwam in de nationale DNA-databank.

Illegaal

M. heeft volgens BFMTV toegegeven dat hij illegaal in Frankrijk verblijft. Hij leefde naar eigen zeggen van het geld dat hij verdiende met het geven van computerlessen. Die zouden hem maandelijks een paar honderd euro hebben opgeleverd.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner verklaarde gisteren dat er ‘geen enkele twijfel’ over bestaat dat M. ‘verantwoordelijk is’ voor de bomaanslag in het voetgangersgebied in Lyon.

De twintiger was volgens de minister geen bekende van de politie en kwam twee jaar geleden naar Frankrijk. De Algerijn, geboren in de havenstad Oran aan de Middellandse Zee, had zich een jaar eerder ingeschreven voor een computerschool in Lyon maar kon de opleiding niet volgen omdat hij geen visum kreeg.

Medeverdachten

Tegelijk met M. werden ook zijn vader, moeder en 18-jarige broer opgepakt. Het is onduidelijk waarvan zij precies worden verdacht. Zowel hun voorlopige hechtenis als die van M. zelf werden vandaag opnieuw verlengd met 24 uur. Dat mag maximaal zes keer gebeuren in speciale onderzoeken zoals die naar terrorisme.