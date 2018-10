“Dit was een gruwelijk misdrijf”: kroonprins Mohammed bin Salman spreekt voor het eerst over moord op Khashoggi KVDS

24 oktober 2018

17u57

Bron: The Guardian 1 De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft voor het eerst publiek gesproken over de moord op de dissidente journalist Jamal Khashoggi. Hij noemde het een “gruwelijk misdrijf dat niet ongestraft kan blijven”. Opmerkelijk, want volgens sommigen zit de kroonprins achter de feiten. Iets wat door het Saudische koningshuis echter ontkend wordt.

Mohammed bin Salman deed zijn uitspraak tijdens op de Future Investment Initiative-conferentie, een jaarlijks investeringsforum dat sinds 2017 gehouden wordt in de Saudische hoofdstad Riyad en ook wel ‘Davos in de woestijn’ genoemd wordt.

Gestraft

De prins verklaarde dat alle daders gestraft zouden worden en dat Saudi-Arabië en Turkije samen zouden werken “om tot resultaten te komen”. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had het daar in een telefoongesprek met de Saoedische kroonprins ook al over, volgens het staatspersbureau Anadolu.





Jamal Khashoggi verdween op 2 oktober toen hij een bezoek bracht aan het Saudische consulaat in het Turkse Istanbul. Intussen is duidelijk dat hij dat niet overleefde. De Saudische regering houdt vol dat de man per ongeluk om het leven kwam bij een gevecht. Maar onder meer president Erdogan noemde het al een opzettelijke moordaanslag, door een eskader van 15 Saudi’s. Bij die verdachten zitten volgens de Turken leden van het beveiligingspersoneel van de kroonprins.