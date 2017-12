"Dit laat zien dat wereld zo slecht nog niet is": excuses en hopen steun voor bestolen krantenbezorgster Emy (13) Pim Lindeman sam

14u36

Emy Lehr (13) uit het Nederlandse Delden. In Nederland is heel wat te doen rond de gestolen kerstkaartjes van Emy Lehr, een dertienjarige krantenbezorgster uit Delden. Nadat ze haar verhaal deed in de media, wordt ze bedolven onder positieve reacties. Ook heeft de kaartjesdief zich gemeld en zijn excuses aangeboden.

Voor Emy, die zoals alle bezorgers met kerstwensen langs de deuren zou om zo een extraatje te verdienen, draaide de bestbetaalde week van het jaar uit op een koude douche: de kaartjes waarmee ze de kerstwens had moeten doorgeven, werden gestolen. Tot overmaat van ramp ging de dief stiekem Emy's wijk door om geld op te halen dat eigenlijk bedoeld was als bedankje voor haar trouwe bezorgwerk.

Gulle lezers

Het meisje deed haar verhaal aan onze collega's van Tubantia, waarna steunbetuigingen uit binnen- en buitenland binnenrolden bij Emy, haar moeder en de redactie van de krant. "Ik zou graag willen helpen om haar wat te geven, want ik vind het sneu voor die meid. Is er misschien een adres of bankrekeningnummer bekend bij jullie", mailde een lezer.

En er komt zelfs een telefoontje uit het uiterste noorden van Duitsland, waar een geboren Nederlandse het verhaal via internet gelezen heeft. "Wat een rotstreek, ik wil het hele bedrag wel voor dit meisje vergoeden. Zo boos maakt het me."

"Donaties niet nodig"

Ilona Koiter, de moeder van Emy, zegt dat ze overdonderd zijn door de hartverwarmende reacties. "We zijn er allemaal wel een beetje van geschrokken, maar het zijn allemaal lieve reacties. Dat laat zien dat de wereld zo slecht nog niet is. Dat past natuurlijk ook bij de kersttijd."

Ondanks de vele gulle gevers die zich bij de krant en de familie van Emy hebben gemeld, hoeft er van Koiter geen geld te worden overgemaakt. "Daar was het ons nooit om te doen, hoe lief ik het ook vind. Ik wilde alleen mijn dochter beschermen, omdat ze ook nog door de dader bleek te zijn gevolgd."

Emy is na het verschijnen van het verhaal alsnog langs de deuren geweest, met een speciale brief die ze van de krantenuitgever meekreeg. "Daarmee heeft ze ongeveer 80 euro opgehaald", zegt haar moeder. "Dat is ook een mooi bedrag voor een meid van 13. Wij vinden het goed zo."

Contact met de dader

Vanaf het eerste moment waren er al sterke aanwijzingen richting de vermoedelijke dader, en de vermoedens bleken te kloppen. "Die meneer heeft het toegegeven en aan ons zijn excuses aangeboden. Dat hebben we geaccepteerd."

Binnenkort gaan Emy en haar moeder bij de man op bezoek om het uit te praten. "Zodat iedereen het achter zich kan laten." Het bedrag dat Emy misliep en twee andere gedupeerden misliepen wordt door de omgeving van de man vergoed, zo is beloofd.