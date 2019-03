"Dit is mijn zus niet": verkeerd lichaam opgebaard bij begrafenisondernemer Daimy Van den Eede

13 maart 2019

11u16

Bron: KameraOne 0 Het was schrikken voor de familie van Norma Newman. Toen ze gisteren het lichaam van hun overleden familielid een laatste groet wilden brengen, zagen ze dat er een ander lichaam in de kist lag. “Dit is niet mijn zus”, klonk het bij één van Norma’s zussen. De Amerikaanse vrouw haar lichaam is nog altijd niet terecht.

Roy Mizell & Kurtz Funeral Home, het mortuarium uit Fort Lauderdale in de staat Florida, gaf zijn fout niet meteen toe. Norma heeft een opvallende moedervlek op haar voorhoofd. Toen één van haar nichten opmerkte dat die verdwenen was, zei het mortuarium dat ze die “gecamoufleerd hadden met make-up”. Volgens Norma’s nicht is dat onmogelijk: “Die moedervlek is veel te groot om gecamoufleerd te worden”, klinkt het.

Nog niet gevonden

Het lichaam van Norma is nog altijd niet gevonden. Dat maakt het voor de familieleden des te moeilijker om het hoofdstuk af te sluiten. “We willen dit gewoon afsluiten. We willen er zeker van zijn dat onze tante in vrede rust”, aldus een nicht.