“Dit is een tragedie”: 52 mensen neergeschoten op vier dagen tijd in New York KVE

17 augustus 2020

14u13

Bron: ABC News, The Washington Examiner 2 New York is in de greep van wapengeweld. Volgens voorlopige statistieken van de politie zijn tussen vorige week donderdag en zondag maar liefst 52 mensen neergeschoten tijdens 50 verschillende schietincidenten. Tijdens dezelfde periode vorig jaar ging het om ‘slechts’ acht slachtoffers. President Trump heeft burgemeester De Blasio aangemaand om de orde te herstellen.

Nu het wapengeweld in New York blijft voortduren zonder dat het einde daarvan in zicht is, heeft ook Donald Trump zich op Twitter over de onrustwekkende situatie uitgesproken. In een tweet gericht aan Bill De Blasio zei hij dat de New Yorkse burgervader de openbare orde moet herstellen.



“Indien de burgemeester het niet voor mekaar krijgt, dan zullen wij het doen”, klonk het - waarmee hij dreigde federale troepen naar de miljoenenstad te sturen, zoals ook is gebeurd in Seattle en Portland.

Law and Order. If @NYCMayor can’t do it, we will! https://t.co/N88GX9Rkc9 Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

In zijn tweet had de president het nog over “49 mensen die in de afgelopen 72 uur zijn neergeschoten”. Toen ging het nog om 49 slachtoffers van 38 schietincidenten. Het aantal schietpartijen is maal vijf gegaan - van 8 naar 38 - vergeleken met dezelfde data vorig jaar.



Maar ondertussen zijn ook de cijfers van zondag bekend en daaruit blijkt dat er zich nog eens 12 voorvallen met wapengeweld hebben voorgedaan. Sinds donderdag zijn er al zeker 52 mensen neergeschoten, waarvan er 7 zijn overleden.

Cipier

Ook een cipier werd buiten zijn diensturen vermoord toen hij zaterdagochtend na een feestje in Queens in zijn hoofd en borst werd geschoten. “Ik heb negen schoten gehoord” vertelde bewoner Raymond Leslie aan ABC News. “Je wil hier echt niet ‘s nachts op straat komen want het wordt steeds gevaarlijker.”

De Blasio noemde het “een tragedie”. “Er loopt een onderzoek naar deze laffe aanval. Indien je informatie hebt, neemt dan contact op met de politie”, tweette hij.

This is a tragedy.



Chirlane and I are keeping this young man’s family, loved ones and brothers and sisters in @CorrectionNYC in our hearts today.



An investigation into this cowardly attack is ongoing. If you have any information please contact the NYPD. https://t.co/YcQn7DV21q Mayor Bill de Blasio(@ NYCMayor) link

Tot dusver zijn er dit jaar 1.087 slachtoffers gevallen in 888 verschillende incidenten in de stad. Vorig jaar waren er over dezelfde periode 577 slachtoffers tijdens 488 schietpartijen in New York City.