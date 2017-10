"Dit is een mirakel": hele buurt is volledig platgebrand in Californië, behalve het huis van deze Vlaming

13u40

Bron: vtmnieuws.be

0

vmma

Hun hele woonwijk is herleid tot assen maar hun huis staat nog ongeschonden overeind. Een Vlaams gezin in Californië dat moest vluchten voor de bosbranden, is er met de schrik vanaf gekomen.