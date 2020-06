“Dit is broeihaard voor pandemieën”: nieuwe regels, maar Chinezen blijven hondenvlees kopen Jedidja Tack

22 juni 2020

12u40

Bron: Sky News 5 Ondanks nieuwe regels in China, worden daar nog steeds massaal honden geslacht. Het vlees wordt vooral verkocht op lokale markten in Yulin, Zuid-China. De centrale regering beschouwt de dieren sinds kort nochtans als metgezellen en niet langer als vee. “Dat honden nog verkocht en gegeten worden, is een broeihaard voor pandemieën”, stellen activisten, die bovendien de “immorele activiteiten” willen laten stoppen voor de reputatie van China.

Een NGO (niet-gouvernementele organisatie) waarschuwt dat de voortzetting van handel in hondenvlees risico’s met zich kan meebrengen voor de volksgezondheid in de vorm van nieuwe ziekten. Dr. Peter Li, beleidsspecialist voor China bij Humane Society International vertelt Sky News: “We stellen vast dat pandemieën het gevolg zijn van een grote concentratie van verschillende soorten dieren - wezens met een verstoord immuunsysteem. Honden vallen binnen die categorie. Deze dieren hebben opeengepakt enorme psychologische en fysieke problemen: hondenvlees is daardoor een potentiële broeihaard voor een pandemie.”

Chinese activisten die Yulin bezochten, schatten dat er de voorbije week elke dag maar liefst 400 honden- en 200 kattenkadavers zijn verkocht in de voorbereiding op het jaarlijks hondenvleesfestival dat traditioneel gehouden wordt sinds 2010. Sky News ontving exclusief schrijnende beelden waarop kraampjes te zien zijn “versierd” met hondenkadavers. Honden die wel nog in leven zijn, worden in een krappe kooi opgesloten naast een slachttafel.

Regel, maar geen wet

Eerder dit jaar heeft het Chinese ministerie van Landbouw en Leefmilieu dieren geherclassificeerd, zodat honden niet langer als vee worden beschouwd. Maar dit is een richtlijn en geen wetgeving. Sommige steden gaan een stap verder: Shenzhen en Zhuhai, in het zuiden van de provincie Guangdong, waren eerder dit jaar de eerste steden die de verkoop van hondenvlees verboden.

Dat is anders in Yulin, in de naburige provincie Guangxi. De nieuwe richtlijnen lijken de verkoop van hondenvlees daar wel te hebben verminderd, maar de handel gaat niettemin gewoon door. Volgens activisten maakten sommige handelaars zich zorgen dat hun kraampjes zouden worden gesloten net voor de aanvang van het hondenvleesfestival, dat gisteren begon.

Het is erg belangrijk dat China een nationale wet uitvaardigt om de hondenvleesindustrie te verbieden Dr. Peter Li (beleidsspecialist voor China)

De overgrote meerderheid van de Chinezen eet overigens geen honden. Uit een onderzoek uitgevoerd in 2017 door de China Animal Welfare Association in samenwerking met Humane Society International blijkt dat 64 % van de Chinezen wil dat het Yulin-festival wordt afgeschaft en dat 51,7 % van mening is dat handel in hondenvlees volledig moet worden verboden.

Dr. Li zegt dat het op lange termijn erg belangrijk is dat China een nationale wet uitvaardigt om de hondenvleesindustrie te verbieden. “Omdat deze industrie wordt gesteund door een groot aantal illegale en immorele activiteiten tegen China’s eigen wetten, en voor China’s reputatie, alsook voor de veiligheid van de bevolking, en de bescherming van minderjarigen, moet hier een einde aan komen”, besluit hij.

