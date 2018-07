"Dit gaat heel erg mis": passagier filmde vliegtuigcrash van binnenuit Redactie

18 juli 2018

09u03

Bron: AD.nl 12 Een inzittende heeft het dodelijke vliegtuigongeluk met de historische Convair 340 vorige week in Zuid-Afrika van binnenuit gefilmd. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl. Op de videobeelden is te zien hoe de linkermotor in brand vliegt, niet veel later crasht het vliegtuig. Daarbij kwam één inzittende om het leven.

"Dit gaat mis, dit gaat heel erg mis", zegt een inzittende, terwijl er grote vlammen uit de linkermotor schieten. Een paar seconden later stort het vliegtuig met een harde klap neer.



Het historische toestel uit 1954 zou later deze maand naar het Aviodrome in het Nederlandse Lelystad vliegen. De Zuid-Afrikaanse eigenaar, Rovos Rail, had het propellervliegtuig aan het luchtvaartmuseum geschonken om daar te worden tentoongesteld. Dat gaat niet meer door; het toestel is niet meer te herstellen. Drie Nederlandse medewerkers van Aviodrome zaten in het toestel en raakten lichtgewond.

Problemen

De Convair 340 kwam al direct bij het opstijgen in de problemen door een rokende linkermotor, zeiden ooggetuigen eerder tegen de krant Stentor. "Ik en acht medewerkers zagen dat toestel heel dicht overkomen", vertelde Somerset Morkel (69), eigenaar van een bedrijf vlakbij de rampplek.



"Ik denk dat 'ie zo'n tien meter boven ons dak vloog. Iedereen wist: dit gaat mis. Er was veel rook en het klonk niet goed. Een paar seconden later hoorden we een enorme dreun. Geen ontploffing of zo, meer alsof er een enorme berg metaal in elkaar stortte."