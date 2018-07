‘Dikste tiener ter wereld’ ondergaat maagverkleining Arne Adriaenssens

03 juli 2018

12u17

Bron: CAP 5 In New Delhi onderging ‘de dikste tiener ter wereld’ een maagverkleining. De veertienjarige woog 237kg, goed voor een BMI van 92. Hij hoopt binnen drie jaar minder dan 100kg te wegen

In de Indische hoofdstad New Delhi onderging Mihir Jain een gastric bypass-operatie. De veertienjarige was met zijn 237kg de zwaarste tiener ter wereld. De laatste jaren kon hij amper zelfstandig rechtstaan.

Met een BMI van 92 is de Indiër waarschijnlijk de zwaarste tiener ter wereld. Het BMI berekent aan de hand van je lengte en gewicht hoe gezond je bent. Een BMI tot 25 is ideaal. Vanaf 45 spreekt men van morbide obesitas.

Toen Jain in 2003 geboren werd, woog hij amper 2,5kg. Vijf jaar later gaf de weegschaal al zeventig aan. Door de cocktail van junkfood en weinig beweging bleef zijn gewicht in sneltempo groeien. “Meestal lig of zit ik in de zetel”, zegt Jain zelf. “Pasta is mijn lievelingseten. Pizza komt op de tweede plaats.”

800 calorieën per dag

Toen de jongen enkele maanden geleden voor het eerst bij chirurg Pradeep Chowbey langsging, had deze er geen goed oog in. De jongen was te zwaar om de operatie veilig uit te kunnen oefenen, waardoor hij eerst zelf wat kilo's moest verliezen.

Chowbey zette hem op een zeer streng dieet van 800 calorieën per dag. Ter vergelijking: een gemiddelde man eet zo’n 2500 calorieën per dag. Na vier weken was hij al 10kg kwijt. In de twee maanden erna verloor hij nog eens 30kg extra. Net genoeg voor de dokter om hem als patiënt aan te nemen.

100kg binnen 3 jaar

In april ging de tiener onder het mes. Een huzarenstukje voor het volledige team. Er geen standaardprocedures voor het toebrengen van verdoving bij personen van 200kg waardoor de dokters enkel terug konden vallen op hun ervaring om de verdoving correct te doseren.

Jain mocht binnen de week het ziekenhuis verlaten is nu op de goede weg. De tiener weegt al 60kg minder dan een half jaar geleden en heeft grote ambities. “Binnen drie jaar wil ik minder dan 100kg wegen”, zegt de jongen moedig. Daarvoor laat hij zelfs zijn geliefde fastfood aan de kant liggen.