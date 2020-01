“Dieven bieden juwelen van schattenmuseum Dresden te koop aan in Israël” SVM

10 januari 2020

15u37

Bron: Belga 1 Twee van de sieraden die recent werden gestolen bij een overval in een museum in Duitsland worden momenteel te koop aangeboden in Israël. Dat beweert een Israëlische beveiligingsfirma.

“Onbekenden claimen dat ze twee topstukken hebben die gestolen werden uit het museum Grüne Gewölbe van Dresden. Ze boden in een reeks e-mails beide items aan voor een bedrag van 9 miljoen euro.” Dat zegt althans Zvika Nave, de directeur van CGI Group. Het bedrijf werd naar eigen zeggen gecontracteerd om de beveiligingsmaatregelen van het museum en de inbraak zelf te onderzoeken. Die informatie wordt van hogerhand echter ontkend.

De diefstal dateert van 25 november. Twee inbrekers sneden 's nachts het traliewerk voor een venster van het Grüne Gewölbemuseum gedeeltelijk door. Ze haalden het venster weg en drongen de schatkamer binnen, waar ze met een bijl een vitrine stuksloegen. De dieven gingen er aan de haal met een tiental stukken, samen goed voor honderden diamanten. Onder meer een zwaard met negen grote en 770 kleine diamanten is spoorloos. Het museum bezit een van de oudste en best bewaarde juwelencollecties in Europa.

De CGI Group zegt dat ze gecontacteerd werd door een advocatenkantoor in naam van de directie van het museum. De vermeende overvallers vroegen betaling in bitcoin. “We hebben zes à zeven e-mails ontvangen, de eerste werd vorige week verzonden”, klinkt het. “De berichten waren niet traceerbaar vanwege verschillende coderingstechnieken. Alle informatie werd in realtime gedeeld met de openbare aanklagers van Dresden.”