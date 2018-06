"Die zit, Trump": democraat kust zijn man in advertentie om president een hak te zetten TK

09 juni 2018

12u18

Bron: The Guardian 0 De volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn pas binnen twee jaar, maar in tussentijd moeten er ook heel wat 'lagere' posten opgevuld worden. Zo is in de staat Maryland de verkiezingsstrijd voor de functie van gouverneur losgebarsten. Een van de kandidaten zorgde daarbij voor een historische mijlpaal door zijn man te kussen in een advertentie.

Richard Madaleno is naar eigen zeggen de enige kandidaat die tegen Donald Trump en de republikeinen durft in te gaan. Dat bewijst hij in zijn verkiezingsadvertentie, die ontworpen is om alle standpunten van Trump onderuit te halen. "Ik ga voor de functie van gouverneur om progressieve resultaten te behalen en om in te gaan tegen Donald Trump", klinkt het in de video, waarna Madaleno een aantal zaken aanhaalt waarbij hij de president al een hak zette.

Zo verdedigde hij Planned Parenthood, een organisatie die onder meer ijvert voor abortus, en werkte hij mee aan een verbod op aanvalswapens in Maryland. Maar het meest opvallende is het einde van de spot, waarin Madaleno 'de belangrijkste reden waarom hij Trump kwaad maakt' demonstreert. Hij geeft zijn man, Mark Hodge, een kus op de mond. "Die zit, Trump", klinkt het vervolgens.

Madaleno zorgde er ook voor dat Trump de advertentie waarschijnlijk gezien heeft. Hij liet de beelden uitzenden tijdens 'Fox & Friens' op Fox News, een van Trumps favoriete televisieprogramma's.