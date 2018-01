'Deze plek is een shithole' geprojecteerd op Trump International Hotel JC

12u43 5 REUTERS De voorgevel van het Trump International Hotel in Washington werd zaterdag opgevrolijkt met projecties van slogans en emoji. 'This is a shithole', stond er onder andere te lezen, het woord dat de Amerikaanse president vorige week in een vergadering over immigratie gebruikt zou hebben.

'Woont u niet in DC? Zoekt u een plek om te logeren? Probeer onze shithole', stond op de gevel te lezen. De slogan werd omringd door projecties van 'lachende kakjes', emoji in de vorm van een drol.



Ook de zinnen 'Dit is niet normaal', 'De president leidt ons af van zijn politiek die ons schaadt', 'Blijf waakzaam' en 'Dit is geen oefening' waren op de gevel te lezen.



De stunt van Robin Bell, die hiermee niet aan zijn proefstuk toe is, volgde op een omstreden vergadering in het Witte Huis vorige week. Trump zou daar in het bijzijn van zes senatoren gevraagd hebben: "Waarom komen al die mensen uit 'shithole countries' naar hier?" Sinds het nieuws bekend werd, zijn Trumps hotels op beoordelingswebsite Yelp gebombardeerd met slechte 'shithole'-recensies.

Vrijheid van meningsuiting

Volgens kunstenaar en filmmaker Bell waren de projecties afgelopen zaterdag zo'n veertig minuten te zien. "Tegen de tijd dat de security naar buiten kwam, waren we al klaar", zegt hij aan CNN. Hij ziet zijn stunt als een toepassing van het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting verzekert. "We raken het gebouw niet aan", zegt hij. "We komen ook niet op Trumps eigendom."



Het is niet de eerste keer dat de kunstenaar een dergelijke stunt uithaalde. Naar eigen zeggen was dit de vijftiende keer dat hij zijn werk op het hotel projecteerde. Eerder projecteerde hij onder andere de slogans 'Koop Trump hier om' en 'Experten zijn het eens: Trump is een varken' op de voorgevel.

