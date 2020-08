“Deze maand handelsoverleg tussen VS en China op hoog niveau” IB

05 augustus 2020

00u13

Bron: ANP 0 De Verenigde Staten en China houden op 15 augustus op hoog niveau overleg over de handelsbetrekkingen tussen de twee grootmachten. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Tijdens de gesprekken willen de landen nagaan of de afspraken uit hun in januari ondertekende handelsakkoord worden nageleefd.

De handelsgezant voor het Witte Huis Robert Lighthizer ontmoet onder andere de Chinese vicepremier Liu He, meldt de zakenkrant. De VS en China sloten begin dit jaar een gedeeltelijke handelsovereenkomst, na elkaar anderhalf jaar lang telkens met hogere importtarieven te hebben bestookt. China beloofde onder andere de import van Amerikaanse landbouwproducten te verhogen.

De spanningen tussen China en de Verenigde Staten zijn de voorbije maanden weer sterk opgelopen. Evenals andere westerse mogendheden veroordeelde de Amerikaanse regering een nieuwe veiligheidswet voor Hongkong, waarmee Peking zijn grip op de autonome stadstaat verregaand verstevigt.

TikTok

Geruzie rond de socialmedia-app TikTok vormt een nieuwe episode in de reeks aan conflicten tussen de twee landen. De Amerikaanse president Donald Trump eist een snelle verkoop van die app door het Chinese moederbedrijf ByteDance, anders wordt het platform voor korte muziekvideo's in de VS verboden. Chinese staatsmedia veroordeelden die stap als diefstal.