“Dertigtal terroristen uitgeschakeld in Mali” ttr

23 november 2018

20u53

Bron: Belga 0 Het Franse leger heeft in de nacht van donderdag op vrijdag bij een operatie in het centrum van het Afrikaanse land Mali "een dertigtal terroristen uitgeschakeld", dat meldde de opperbevelhebber van het Franse leger vanavond.

Volgens minister van Defensie Florence Parly is bij de “complexe en moedige" operatie in de regio Mopti een "belangrijk terroristisch detachement geneutraliseerd". Onder de uitgeschakelde lieden was er wellicht ook één van de belangrijkste adjuncten van terroristenleider Iyad ag Ghali.

Parly zegt dat een "serieuze klap is uitgedeeld aan een bijzonder brutale terreurorganisatie", die herhaaldelijk ook burgers viseerde.