“Dertien burgers, onder wie drie kinderen, gedood bij raketaanvallen op laatste gebied in handen van IS in Syrië” HA

26 januari 2019

15u53

Bron: Belga 1 Bij raketaanvallen van de door de VS geleide coalitie in Syrië zijn dertien burgers gedood. De beschietingen gebeurden gisterenavond in het oosten van het land, het laatste gebied dat Islamitische Staat (IS) in handen heeft.

IS heeft momenteel nog maar een handvol gehuchten en een aantal landbouwgronden in handen in het oosten van Syrië, niet ver van de Iraakse grens. Gisterenavond werd het gebied in de buurt van het dorp Baghouz onder vuur genomen.

"De beschietingen doodden 13 burgers, onder wie drie kinderen, en 29 IS-militanten", zegt Rami Abdel Rahmane van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). Er vielen ook veel gewonden, dus waarschijnlijk zal het dodental nog oplopen.



Woensdag namen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een coalitie van Arabische en Koerdische strijders die gesteund wordt door de VS, Baghouz in, de laatste grote stad die IS in handen had. De terreurgroep probeerde de stad donderdag te heroveren, maar werd door de coalitie teruggedrongen. Aan beide kanten vielen daarbij samen 50 doden.

Baghouz ligt in de olierijke provincie Deir al-Zour, waar de laatste maanden veel gevechten plaatsvonden tussen SDF en islamistische strijders.