“Democrate Elizabeth Warren schort presidentscampagne op” kv

05 maart 2020

16u52

Bron: NYT, Reuters 10 Elizabeth Warren, de Democrate die het tot president van de VS wilde schoppen en het tot voor kort behoorlijk goed deed in de peilingen, trekt zich na de teleurstellende resultaten van Super Tuesday terug uit de race. Dat meldt iemand uit haar entourage aan de New York Times. De 70-jarige senator uit Massachusetts zal haar team later op de dag informeren over haar beslissing, luidt het.

Warren is naar Amerikaanse normen erg links en pleitte onder andere voor gratis openbare gezondheidszorg, de invoering van een rijkentaks en de afschaffing van hoge schulden als gevolg van studentenleningen. Die plannen leverden haar in de eerste maanden van haar campagne aanvankelijk veel steun op, maar dat hield uiteindelijk niet stand. Warren won geen enkele voorverkiezing.



De resultaten van Super Tuesday eergisteren, de dag waarop er in negen Amerikaanse staten tegelijkertijd voorverkiezingen plaatsvinden, waren een enorme tegenvaller: ze eindigde na Joe Biden en Bernie Sanders en kon zelfs in haar thuisstaat Massachusetts de overwinning niet binnenhalen.

‘Warren heeft er een plan voor’

Warren is een voormalige professor in de faillissementswetgeving en stond al voor haar presidentscampagne bekend om haar harde aanpak van Wall Street en corruptie. Dat ze haar campagne nu staakt, kan die van Bernie Sanders, eveneens een erg linkse kandidaat, een duwtje in de rug geven.

Met haar slogan ‘Warren has a plan for that’ (‘Warren heeft er een plan voor’, red.) werd Warren zes maanden geleden al snel een van de populairste kandidaten voor de Democratische voorverkiezingen. In haar campagne hekelde ze de invloed van geld in de politiek en argumenteerde dat de macht van miljardairs en lobbyisten uit de bedrijfswereld elke kans op een betekenisvolle verandering op vlak van de wapenwet, klimaatverandering en gezondheidszorg de kop indrukt.

Veel van haar voorstellen zijn het gevolg van lessen die ze trok tijdens haar faillissementsonderzoek aan de universiteit van Harvard en de ervaring die ze opdeed toen ze onder president Barack Obama het Consumer Financial Protection Bureau oprichtte, een agentschap voor consumentenbescherming, na de financiële crisis die de VS en grote delen van de wereld van 2007 tot 2009 in zijn greep hield.

Midden tussen Sanders en andere kandidaten

Net zoals Sanders weigerde Warren geld van grote sponsors voor haar campagne en vertrouwde ze in de plaats daarvan op kleine giften. In februari kwam ze echter onder vuur te liggen omdat ze geen afstand wilde doen van een grote investering van een super-PAC, een lobbygroep die minstens tien miljoen dollar investeerde in een reclamecampagne voor Warren.

Maar ondanks haar linkse plannen leek Warren vaak het midden te houden tussen het socialistische beleid dat Bernie Sanders voorstelt en de meer rechtse aanpak die haar andere tegenstanders voorstellen.

Vrouwelijke tegenstander voor Trump?

Democratische kiezers die er alles aan willen doen om Trump uit het zadel te wippen, stelden ook in vraag of een vrouw wel in staat zou zijn om hem te verslaan bij de presidentsverkiezingen in november. Warren benadrukte de voorbije weken steeds vaker dat vrouwen kunnen winnen en merkte daarbij op dat vrouwelijke kandidaten algemeen genomen meer succes hebben dan mannen in de Democratische verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden. Tijdens kiesbijeenkomsten in Nevada en South Carolina stelde ze zich voor met de woorden: “Ik ben Elizabeth Warren en ik ben de vrouw die Donald Trump gaat verslaan.”

Aanval op Bloomberg

Toen miljardair Michael Bloomberg vorige maand voor het eerst op een debat verscheen, hekelde Warren hem op televisie voor beledigende opmerkingen die hij in het verleden zou gemaakt hebben. “Ik zou het willen hebben over de persoon tegen wie we het opnemen - een miljardair die vrouwen dikke wijven en lesbiennes met een paardenkop noemt”, aldus Warren. “En nee, ik heb het niet over Donald Trump. Ik heb het over Michael Bloomberg.” Die aanval was mogelijk de genadesteek voor Bloombergs campagne, maar bleek onvoldoende om haar eigen campagne te redden.

Gisteren trok Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York zich ook al terug uit de race, eerder deze week deden Pete Buttigieg en Amy Klobuchar hetzelfde. Wat er nu gebeurt met de ‘delegates’ die voor hen stemden, lees je hier.